Первого россиянина оштрафовали за поиск «экстремизма»

Мировой судья Елена Полянская вынесла первый в истории российского права приговор по административному правонарушению за поиск «экстремистских» материалов в интернете. Подсудимому назначили штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает «ОВД-Инфо».

Фигурантом по этому делу стал 20-летний медбрат Сергей Глухих. Обвинение основывалось на фотографиях его экрана телефона, которые сделали сами силовики, после того, как изъяли телефон при задержании.

Во время судебных слушаний сотрудник ФСБ Антон Замараев заявил, что Глухих «давно был в поле зрения» силовиков, поэтому против него вели оперативную разработку. Из протокола следует, что 24 сентября мужчина ехал в автобусе и через поисковик Google искал изображения по запросу «азов бригада». В тот же день его задержала ФСБ.

Адвокат Сергей Барсуков сообщил, что Глухих не согласен с приговором, а признательные показания он дал под давлением сотрудников ФСБ, которые держали его в отделе несколько часов, отняв телефон.

Защитник Глухих также отметил, что изображение шеврона батальона «Азов» занимает 3269-е место в списке «экстремистских» материалов. По мнению Барсукова, с таким количеством материалов, внесенных в «экстремистские» списки, невозможно запомнить, какой именно материал признан запрещенным к поиску.

Сам Глухих на суд не пришел. Он заболел после того, как государственные медиаресурсы обвинили его в симпатиях к «украинской хунте». По словам адвоката, у молодого человека появился тремор рук, он сильно похудел и вынужден был уволиться с работы из-за травли со стороны коллег.

Штрафы за умышленный поиск «экстремистских» материалов в интернете начали действовать в России с 1 сентября 2025 года. Для граждан штраф за подобное правонарушение будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.