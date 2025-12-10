EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Первого россиянина оштрафовали за поиск «экстремизма»

2 минуты чтения 17:55 | Обновлено: 19:28

Мировой судья Елена Полянская вынесла первый в истории российского права приговор по административному правонарушению за поиск «экстремистских» материалов в интернете. Подсудимому назначили штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает «ОВД-Инфо».

Фигурантом по этому делу стал 20-летний медбрат Сергей Глухих. Обвинение основывалось на фотографиях его экрана телефона, которые сделали сами силовики, после того, как изъяли телефон при задержании.

Во время судебных слушаний сотрудник ФСБ Антон Замараев заявил, что Глухих «давно был в поле зрения» силовиков, поэтому против него вели оперативную разработку. Из протокола следует, что 24 сентября мужчина ехал в автобусе и через поисковик Google искал изображения по запросу «азов бригада». В тот же день его задержала ФСБ.

Адвокат Сергей Барсуков сообщил, что Глухих не согласен с приговором, а признательные показания он дал под давлением сотрудников ФСБ, которые держали его в отделе несколько часов, отняв телефон.

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Защитник Глухих также отметил, что изображение шеврона батальона «Азов» занимает 3269-е место в списке «экстремистских» материалов. По мнению Барсукова, с таким количеством материалов, внесенных в «экстремистские» списки, невозможно запомнить, какой именно материал признан запрещенным к поиску.

Сам Глухих на суд не пришел. Он заболел после того, как государственные медиаресурсы обвинили его в симпатиях к «украинской хунте». По словам адвоката, у молодого человека появился тремор рук, он сильно похудел и вынужден был уволиться с работы из-за травли со стороны коллег.
Штрафы за умышленный поиск «экстремистских» материалов в интернете начали действовать в России с 1 сентября 2025 года. Для граждан штраф за подобное правонарушение будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд