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Политика

«Самым нелепым вариантом антиутопий» назвали в Госдуме закон о просмотре «экстремистского» контента

2 минуты чтения 21:20 17 июля

Входящий во фракцию КПРФ депутат Госдумы Алексей Куринный раскритиковал законопроект, предполагающий введение штрафов за поиск и просмотр «заведомо экстремистских» материалов. На посвященном ему заседании Куринный назвал поправки «самым нелепым вариантом антиутопий», сообщает РБК.

Куринный также отметил, что официальный список «экстремистских» материалов включает в себя несколько тысяч наименований, которые, по его мнению, населению не известны «широко». Депутат также считает, что авторы поправок пытаются «записать во враги» всех пользователей VPN.

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Депутат заявил, что предлагаемые наказания «схожи с наказанием за мыслепреступление». Он отметил, что многие россияне пользуются VPN для доступа к соцсетям не только для развлечения, но и для развития своего дела. «Это огромный пласт сегодня людей, для которых принятие в нынешнем варианте этой поправки поставит под угрозу их бизнес и, естественно, будет предполагать существование в условиях постоянных штрафов», — сказал Куринный.

Представлявший поправки депутат от «Единой России» Александр Тетердинко заявил, что «не представляет», как можно получить доступ к «экстремистскому» контенту случайно. Он также отметил, что, по его данным, Instagram не входит в перечень экстремистских материалов. Он уверяет, что авторы поправок не собираются запрещать россиянам пользоваться VPN.

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СМИ сообщили о новых поправках в КоАП, запрещающих поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, 15 июля. Их внесли в законопроект, одобренный в первом чтении еще 20 января. «Московский комсомолец» отмечает, что изначально законопроект был посвящен транспортно-экспедиционной деятельности и не содержал положений о VPN, IT-сфере и «экстремистском» контенте.

Поправки были одобрены Госдумой. В случае одобрения Советом Федерации и Владимиром Путиным за поиск и просмотр «экстремистских» материалов россиян будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. За рекламу VPN физических лиц будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 80 до 100 тысяч рублей, юридических — на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

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