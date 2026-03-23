Случайный звонок раскрыл агента под прикрытием

Сотрудник британской полиции, работавший под прикрытием в леворадикальных организациях, признал, что был разоблачен из-за собственной ошибки. Об этом стало известно в ходе публичного расследования деятельности секретных полицейских подразделений, сообщает газета The Guardian.

Офицер, использовавший вымышленное имя Саймон Уэллингс, внедрялся в левые активистские движения в составе секретного подразделения полиции Скотланд-Ярда. Инцидент, который привел к его разоблачению, произошел в 2004 году во время закрытой встречи сотрудников специального отдела, занимавшегося наблюдением за политическими группами.

По данным расследования, Уэллингс по ошибке набрал номер одной из активисток, когда искал его в телефоне. Звонок автоматически переключился на голосовую почту, где записалась беседа полицейских. На записи слышно, как офицера просят опознать участников движения по фотографиям. Сам он не заметил, что разговор фиксируется.

Активисты антикапиталистической организации Globalise Resistance узнали голос агента и заподозрили его в сотрудничестве с полицией. Позднее его публично обвинили в шпионаже на встрече в концертном комплексе Royal Festival Hall и исключили из движения.

Как следует из внутренних документов полиции, после разоблачения руководство подразделения обсуждало дальнейшие действия — оставить организацию «нетронутой» или провести «операцию по ликвидации». Как сказал Уэллингс на слушаниях, он не понимает, что именно подразумевалось под этим термином.

Расследование также установило, что с 2001 по 2007 год офицер подготовил до четырех тысяч отчетов о деятельности активистов. В них содержались сведения о банковских счетах, жилищных условиях, личных отношениях и финансах участников движений.

Сам Уэллингс признал ответственность за раскрытие своей личности, однако отверг обвинения активистов в том, что он преувеличивал угрозу насилия на протестах. По его словам, он лишь фиксировал то, что видел и слышал.

Публичное расследование продолжается и касается деятельности около 139 сотрудников под прикрытием, которые на протяжении более чем четырех десятилетий собирали информацию о десятках тысяч политических активистов.