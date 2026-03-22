EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Симоньян рассказала о неизлечимой болезни своего ребенка

2 минуты чтения 11:59

Пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести», что один из ее детей неизлечимо болен.

О тяжелом заболевании ребенка стало известно в декабре 2024 года, когда муж Симоньян, режиссер и ведущий пропагандистских телепередач Тигран Кеосаян впал в кому, сообщила главред RT. Что именно диагностировали одному из ее детей, она не уточнила.

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает. Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы», — поделилась Симоньян.

В январе 2025 года пропагандистка сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Тогда Симоньян написала, что причиной резкого ухудшения состояния ее мужа стало больное сердце. Кеосаян скончался 26 сентября, проведя в коме более восьми месяцев.

В том же месяце Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что у нее выявили «страшную, тяжелую» болезнь и что ей предстоит мастэктомия. Так называют операцию по частичному или полному удалению молочной железы. Позже пропагандистка сообщила, что проходит лечение от рака.

Во второй половине октября Симоньян отмечала, что пока не может назвать дату своего возвращения в эфир из-за продолжающегося курса химиотерапии. Она также попросила не писать ей фразу: «Все будет хорошо» — Симоньян посчитала ее «непозволительной дерзостью» по отношению к богу.

Уже 8 ноября пропагандистка вернулась в эфир со своей программой «ЧТД». С тех пор она продолжает появляться в ток-шоу на федеральных каналах, в том числе, в «Вечере с Владимиром Соловьевым». В январе пропагандистка опубликовала свое фото с подстриженной налысо головой. Ранее она говорила, что проходит курс химиотерапии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

