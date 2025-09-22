EN
Симоньян рассказала о лечении от рака

2 минуты чтения 13:54

Пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что продолжает проходить лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — прокомментировала Симоньян просьбу рассказать о своем состоянии. Она также заявила, что, вероятно, будет появляться на публике в парике.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Ранее Симоньян намекала на то, что ей предстоит процедура по мастэктомии: «Когда мы вспоминаем девочек из молодой гвардии, которые знали, что им отрежут грудь на живую. Не как мне — под наркозом…». Это заявление она сделала в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в начале сентября.

Издание The Moscow Times со ссылкой на анонимный источник писало, что из-за онкологии у Симоньян развились «очень серьезные проблемы со здоровьем», которые могут привести к ее уходу с поста главреда RT. Сообщая о своем заболевании в эфире у Соловьева, Симоньян показывала на левую сторону груди.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Позже пропагандистка рассказала о перенесенной операции, сейчас она публикует в своем телеграм-канале пожелания выздоровления в свой адрес от публичных людей и подписчиков. Симоньян утверждает, что решила рассказать о своих проблемах со здоровьем, чтобы «сказать правду» по совету патриарха Кирилла.

В начале января этого года серьезные проблемы со здоровьем начал испытывать и супруг Симоньян, режиссер и ведущий телевизионных программ Тигран Кеосаян, также являющийся пропагандистом. Он пережил клиническую смерть и находится в коме уже несколько месяцев.

