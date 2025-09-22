Симоньян рассказала о лечении от рака

Пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что продолжает проходить лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» — прокомментировала Симоньян просьбу рассказать о своем состоянии. Она также заявила, что, вероятно, будет появляться на публике в парике.

Ранее Симоньян намекала на то, что ей предстоит процедура по мастэктомии: «Когда мы вспоминаем девочек из молодой гвардии, которые знали, что им отрежут грудь на живую. Не как мне — под наркозом…». Это заявление она сделала в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в начале сентября.

Издание The Moscow Times со ссылкой на анонимный источник писало, что из-за онкологии у Симоньян развились «очень серьезные проблемы со здоровьем», которые могут привести к ее уходу с поста главреда RT. Сообщая о своем заболевании в эфире у Соловьева, Симоньян показывала на левую сторону груди.

Позже пропагандистка рассказала о перенесенной операции, сейчас она публикует в своем телеграм-канале пожелания выздоровления в свой адрес от публичных людей и подписчиков. Симоньян утверждает, что решила рассказать о своих проблемах со здоровьем, чтобы «сказать правду» по совету патриарха Кирилла.

В начале января этого года серьезные проблемы со здоровьем начал испытывать и супруг Симоньян, режиссер и ведущий телевизионных программ Тигран Кеосаян, также являющийся пропагандистом. Он пережил клиническую смерть и находится в коме уже несколько месяцев.