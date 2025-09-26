Умер Тигран Кеосаян

Режиссер, телеведущий, муж пропагандистки и главреда RT Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Кеосаян находился в коме с начала января 2025 года — ведущий пропагандистских телепередач пережил клиническую смерть. Тогда Симоньян писала, что причиной резкого ухудшения состояния ее мужа стало больное сердце.

Симоньян сообщила об этом поздним вечером 8 января, но близкий к силовикам телеграм-канал Baza писал, что Кеосаян попал в больницу еще в конце декабря 2024 года. Режиссер ранее перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

Режиссер и пропагандистка жили вместе с 2012 года, брак пара заключила лишь в 2022 году. Они воспитывали трех общих детей. С 2022 года Кеосаян находился в санкционных списках Евросоюза, Канады, Великобритании и других стран за пропагандистскую деятельность.

Тиграну Кеосаяну было 59 лет, он сын режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна, известного по серии фильмов про «Неуловимых мстителей». Сам Тигран снял картину «Крымский мост. Сделано с любовью!», пропагандистский фильм о строительстве моста из России в аннексированный Крым. Его рейтинг на портале «Кинопоиск» составляет 2,9 балла из 10 возможных.

Также Кеосаян известен по программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ, которую он вел с 2016 года. В ней ведущий неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес мировых лидеров. Так, он назвал представителя ЮАР на саммите G20 «отъевшейся жертвой апартеида» в одном из выпусков в 2020 году, а в виртуальной «беседе» с бывшим президентом США Бараком Обамой Кеосаян заявил, что в России его «могут принять за цыганку».

Симоньян также испытывает проблемы со здоровьем — сейчас она проходит лечение от рака и пишет, что скоро, вероятно, ей придется носить парик. Ранее она намекала на то, что ей пришлось сделать процедуру мастэктомии.