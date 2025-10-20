EN
Общество

Симоньян рассказала о начале химиотерапии

16:38

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» (RT) и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем телеграм-канале, что начала проходить химиотерапию. Ранее у нее обнаружили рак. 

«Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. <…> Не устаю благодарить тех, кто молится и желает добра нашей семье. А тем, кто глумится и желает зла, — тоже желаю добра. <…> Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — написала Симоньян.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество

В своем посте она также попросила не писать ей, что «все будет хорошо» и объяснила это тем, что такое «императивное» утверждение является «непозволительной дерзостью» по отношению к богу.

Впервые о том, что у главреда RT нашли рак, стало известно в начале сентября. Тогда Симоньян рассказала, что у нее нашли «страшную, тяжелую» болезнь и что ей предстоит операция. Она намекнула, что речь шла о мастэктомии. Анонимный источник The Moscow Times рассказал, что у Симоньян «очень серьезные проблемы со здоровьем» и что она может уйти с руководящей должности в RT.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

На следующий день пропагандистка рассказала о перенесенной операции. В конце сентября Симоньян заявила, что продолжает курс лечения от рака, и предположила, что в дальнейшем ей придется появляться на публике в парике.

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. С тех пор он находился в коме. По словам Симоньян, причиной резкого ухудшения его состояния стали проблемы с сердцем. Режиссер умер 26 сентября этого года в возрасте 59 лет.

