Общество

Маргарита Симоньян обрила голову

2 минуты чтения 16:10 | Обновлено: 16:39
Пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала фото с постриженной налысо головой.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала фотографию Симоньян. Ранее она рассказала, что начала проходить курс химиотерапии из-за обнаруженной онкологии.

В середине сентября Симоньян предполагала, что в будущем ей, возможно, придется носить парик во время появления на публике. Также она рассказывала некоторые подробности о ходе лечения от рака, но не публиковала таких фотографий.

Первые сообщения об обнаруженной у пропагандистки серьезной болезни появились 8 сентября 2025 года. Тогда издание The Moscow Times сообщило, что у Симоньян нашли рак. Журналисты писали, что заболевание может привести к ее уходу с поста главреда RT. 

Уже на следующий день Симоньян рассказала о перенесенной операции. В эфире ток-шоу другого пропагандиста Владимира Соловьева она уточняла, что ей предстоит процедура мастэктомии. Так называют операцию по частичному или полному удалению молочной железы. В этом же эфире она рассказала про «страшную, тяжелую» болезнь, не назвав точный диагноз.

Позже она подтвердила, что лечится именно от рака. Симоньян отметила, что не может назвать свое состояние хорошим не только из-за собственного самочувствия, но и из-за переживаний за находящегося в коме мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Он умер спустя четыре дня после этих слов, проведя в коме более восьми месяцев.

Во второй половине октября Симоньян отмечала, что пока не может назвать дату своего возвращения в эфир из-за продолжающегося курса химиотерапии. Она также попросила не писать ей фразу: «Все будет хорошо» — Симоньян посчитала ее «непозволительной дерзостью» по отношению к богу. Свое возвращение в эфир она анонсировала уже 9 ноября.

Фото:Маргарита Симоньян из дома / Telegram

