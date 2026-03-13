СМИ: «белые списки» заработали в Москве

Интернет в Москве стал работать по «белым спискам». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой три источника на телеком-рынке. Один из них утверждает, что сейчас система заработала полноценно, тогда как раньше в ней наблюдались перебои или она не работала вовсе. В то же время другой источник издания рассказал, что «белые списки» заработали только частично.

Об этом же пишет Forbes со ссылкой на источники в отрасли. Корреспонденты изданий убедились в том, что в столице заработали «белые списки», посетив метро и разные районы города, где в последние дни наблюдаются блокировки интернета. Отмечается, что официальных комментариев от российского Минцифры или операторов пока не было.

Проблемы с интернетом в Москве появились 6 марта. Спустя несколько дней СМИ сообщили, что в столице начали тестировать интернет по «белым спискам». В них входят, в частности, «Госуслуги», правительственные сайты, сервисы «Яндекса», ресурcы холдинга VK, почтовый сервис Mail.ru, госмессенджер Max, сайты маркетплейсов и банков и другие сервисы.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Тогда источники «Коммерсанта» объяснили перебои с интернетом в Москве «внешними ограничениями». Собеседники издания рассказали, что операторам связи велели ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

По данным «Коммерсанта», отключения интернета в Москве за пять дней нанесли ущерб местному бизнесу на сумму от трех до пяти миллиардов рублей. Больше всего это ощутили курьерские службы, такси, каршеринг и розничные магазины.

В начале марта пресс-служба Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявила, что создание «суверенного рунета» и отключение России от глобальной сети может произойти к 2028 году