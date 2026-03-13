EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ: «белые списки» заработали в Москве

2 минуты чтения 15:47 | Обновлено: 16:03

Интернет в Москве стал работать по «белым спискам». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой три источника на телеком-рынке. Один из них утверждает, что сейчас система заработала полноценно, тогда как раньше в ней наблюдались перебои или она не работала вовсе. В то же время другой источник издания рассказал, что «белые списки» заработали только частично. 

Об этом же пишет Forbes со ссылкой на источники в отрасли. Корреспонденты изданий убедились в том, что в столице заработали «белые списки», посетив метро и разные районы города, где в последние дни наблюдаются блокировки интернета. Отмечается, что официальных комментариев от российского Минцифры или операторов пока не было.

Проблемы с интернетом в Москве появились 6 марта. Спустя несколько дней СМИ сообщили, что в столице начали тестировать интернет по «белым спискам». В них входят, в частности, «Госуслуги», правительственные сайты, сервисы «Яндекса», ресурcы холдинга VK, почтовый сервис Mail.ru, госмессенджер Max, сайты маркетплейсов и банков и другие сервисы.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

Тогда источники «Коммерсанта» объяснили перебои с интернетом в Москве «внешними ограничениями». Собеседники издания рассказали, что операторам связи велели ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

По данным «Коммерсанта», отключения интернета в Москве за пять дней нанесли ущерб местному бизнесу на сумму от трех до пяти миллиардов рублей. Больше всего это ощутили курьерские службы, такси, каршеринг и розничные магазины.

В начале марта пресс-служба Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявила, что создание «суверенного рунета» и отключение России от глобальной сети может произойти к 2028 году

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века