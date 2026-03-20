СМИ сообщили о допросе украинца в Венгрии с применением «сыворотки правды»

2 минуты чтения 18:48

Сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом (Terrorelhárítási Központ) «принудительно сделали укол украинцу» задержанному в Венгрии при перевозке денег в инкассаторском фургоне Ощадбанка. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники в Киеве.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

По их словам, неизвестное вещество вкололи одному из задержанных, который является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Собеседники издания предположили, что инъекция содержала так называемую «сыворотку правды» — вещество с расслабляющим эффектом, призванное сделать человека более разговорчивым во время допроса. При этом они утверждают, что после укола у украинца случился гипертонический криз, он потерял сознание и был госпитализирован.

Украинский источник заявил журналистам, что венгерские спецслужбы воспользовались «методом в российском стиле». Другой собеседник издания сообщил, что следы «сыворотки правды», напоминающей препараты, которые использовал при допросах советский КГБ, нашли в крови украинца после его возвращения на родину.

5 марта сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом задержали семерых инкассаторов Ощадбанка, перевозивших на двух автомобилях через Венгрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Свои действия венгерские власти объяснили тем, что в машинах якобы перевозили деньги для «украинской военной мафии».

Как сообщалось, венгерские силовики устроили засаду на дороге, остановили машины и задержали украинцев, угрожая им оружием. После этого их продержали под стражей более суток, при этом некоторые из них провели это время в наручниках и с завязанными глазами. 

6 марта задержанных депортировали в Украину. При этом валюту и золото, которые они перевозили, венгерские власти не вернули, отправив обратно пустые автомобили.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
