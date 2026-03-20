СМИ сообщили о допросе украинца в Венгрии с применением «сыворотки правды»

Сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом (Terrorelhárítási Központ) «принудительно сделали укол украинцу» задержанному в Венгрии при перевозке денег в инкассаторском фургоне Ощадбанка. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники в Киеве.

По их словам, неизвестное вещество вкололи одному из задержанных, который является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Собеседники издания предположили, что инъекция содержала так называемую «сыворотку правды» — вещество с расслабляющим эффектом, призванное сделать человека более разговорчивым во время допроса. При этом они утверждают, что после укола у украинца случился гипертонический криз, он потерял сознание и был госпитализирован.

Украинский источник заявил журналистам, что венгерские спецслужбы воспользовались «методом в российском стиле». Другой собеседник издания сообщил, что следы «сыворотки правды», напоминающей препараты, которые использовал при допросах советский КГБ, нашли в крови украинца после его возвращения на родину.

5 марта сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом задержали семерых инкассаторов Ощадбанка, перевозивших на двух автомобилях через Венгрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Свои действия венгерские власти объяснили тем, что в машинах якобы перевозили деньги для «украинской военной мафии».

Как сообщалось, венгерские силовики устроили засаду на дороге, остановили машины и задержали украинцев, угрожая им оружием. После этого их продержали под стражей более суток, при этом некоторые из них провели это время в наручниках и с завязанными глазами.

6 марта задержанных депортировали в Украину. При этом валюту и золото, которые они перевозили, венгерские власти не вернули, отправив обратно пустые автомобили.