Экономика

В Украине обвинили Венгрию в незаконном захвате десятков миллионов евро

14:17 | Обновлено: 14:20

Украинский «Ощадбанк» обвинил власти Венгрии в незаконном захвате и удержании двух инкассаторских машин, а также 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Заявление банк опубликовал на свой странице в Facebook.

«Ощадбанк» заявил, что будет требовать возврата средств и имущества, которые были изъяты 5 марта. В этот день венгерские власти задержали инкассаторов, перевозивших иностранную валюту и драгоценные металлы по договору «Ощадбанка» с «Райффайзенбанком Австрия». Действия Будапешта в банке считают незаконными.

Банк собирается бороться за оставшиеся в Венгрии средства и имущество, а также обжаловать ограничения на пребывание в Евросоюзе, наложенные на сотрудников банка властями Венгрии. Банк также опубликовал собственную подробную версию произошедшего 5 марта.

Инкассаторы перевозили наличные деньги и золото наземным способом, поскольку авиасообщение с Украиной закрыто с начала российского полномасштабного вторжения. «Ощадбанк» отметил, что имеет украинскую лицензию на выполнение международных перевозок, а груз был оформлен в соответствии с международными стандартами и таможенными процедурами ЕС.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Деньги и металл, оставшийся в Венгрии, принадлежит банку — в Украине их планировали использовать в обращении, а также в целях насыщения рынка наличных денег страны. «Ощадбанк» отметил, что перевозившиеся средства были доверены банку гражданами Украины и бизнес-структурами — все эти данные зафиксированы в договоре с «Райффайзенбанком Австрия».

Венгрия задержала инкассаторские машины «Ощадбанка» и заявила, что деньги и золото в них якобы могут принадлежать «украинской военной мафии». Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что задержание сотрудников банка Киев считает похищением, а действия Венгрии государственным терроризмом и рэкетом. Задержанные инкассаторы вернулись в Украину, но Будапешт отказался возвращать изъятые в их машинах ценности и имущество.

