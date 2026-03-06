EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Украина обвинила Венгрию в похищении перевозивших миллионы долларов инкассаторов

2 минуты чтения 10:30

В Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского «Ощадбанка» и семерых сотрудников, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Об этом говорится в заявлении «Ощадбанка».

Задержание, как отмечается, произошло сегодня, 5 марта, в Будапеште. По данным «Ощадбанка», инкассаторы в этот момент осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между «Райффайзенбанком Австрия» и украинским государственным банком. В банке подчеркнули, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским банком и была оформлена в соответствии с европейскими таможенными правилами.

«По данным сигнала GPS, незаконно задержанные автомобили «Ощадбанка» в настоящее время находятся в центре Будапешта, недалеко от одного из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтвердили представители посольства Украины в Венгрии и МИД Украины», — говорится в заявлении «Ощадбанка».

На произошедшее отреагировали в МИД Украины. Глава ведомства Андрей Сибига назвал задержание сотрудников банка «похищением».

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Фактически речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией. Если это та самая «сила», о которой сегодня заявил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет», — написал он на своей странице в X.

По его словам, МИД Украины уже направил Венгрии официальную ноту с требованием немедленного освобождения ее граждан. Кроме того, Украина намерена обратиться к Европейскому союзу с просьбой «дать четкое определение незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и грабежу», добавил Сибига.

УНИАН со ссылкой на собственные источники пишет, что Венгрия «спрятала похищенные инкассаторские машины “Ощадбанка” в Антитеррористическом центре». Речь идет о силовом подразделении, которое подчиняется МВД Венгрии. При этом местонахождение семерых сотрудников украинского госбанка, которые сопровождали машины, до сих пор неизвестно, отмечает УНИАН.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам