Украина обвинила Венгрию в похищении перевозивших миллионы долларов инкассаторов

В Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского «Ощадбанка» и семерых сотрудников, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Об этом говорится в заявлении «Ощадбанка».

Задержание, как отмечается, произошло сегодня, 5 марта, в Будапеште. По данным «Ощадбанка», инкассаторы в этот момент осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между «Райффайзенбанком Австрия» и украинским государственным банком. В банке подчеркнули, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским банком и была оформлена в соответствии с европейскими таможенными правилами.

«По данным сигнала GPS, незаконно задержанные автомобили «Ощадбанка» в настоящее время находятся в центре Будапешта, недалеко от одного из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтвердили представители посольства Украины в Венгрии и МИД Украины», — говорится в заявлении «Ощадбанка».

На произошедшее отреагировали в МИД Украины. Глава ведомства Андрей Сибига назвал задержание сотрудников банка «похищением».

«Фактически речь идет о захвате заложников и краже денег Венгрией. Если это та самая «сила», о которой сегодня заявил господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет», — написал он на своей странице в X.

По его словам, МИД Украины уже направил Венгрии официальную ноту с требованием немедленного освобождения ее граждан. Кроме того, Украина намерена обратиться к Европейскому союзу с просьбой «дать четкое определение незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и грабежу», добавил Сибига.

УНИАН со ссылкой на собственные источники пишет, что Венгрия «спрятала похищенные инкассаторские машины “Ощадбанка” в Антитеррористическом центре». Речь идет о силовом подразделении, которое подчиняется МВД Венгрии. При этом местонахождение семерых сотрудников украинского госбанка, которые сопровождали машины, до сих пор неизвестно, отмечает УНИАН.