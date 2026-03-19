Известный актер вернется на экран после смерти благодаря ИИ

Умерший американский актер Вэл Килмер появится в новом фильме As Deep as the Grave — его роль будет воссоздана с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщила кинокомпания First Line Films, передает Associated Press.

Как отмечается в пресс-релизе студии, речь идет о «первом в своем роде актерском исполнении», созданном с применением ИИ. Килмер, известный по фильмам «Топ Ган», «Дорз» и «Бэтмен навсегда», изначально был утвержден на роль Фатера Финтана — католического священника и духовного наставника коренных американцев. Однако он не смог участвовать в съемках из-за осложнений после рака горла. Актер умер в апреле 2025 года в возрасте 65 лет.

Создатели фильма работали в сотрудничестве с семьей актера, включая его дочь Мерседес Килмер. В компании подчеркнули, что решение использовать ИИ было принято, чтобы «почтить глубокую личную связь актера с этой ролью». По словам продюсеров, сам Килмер считал персонажа близким ему как в культурном, так и в духовном смысле.

Фильм снят режиссером Кертом Вурхисом и рассказывает об археологах, работающих на юго-западе США. Главные роли исполняют Эбигейл Лоури и Том Фелтон. Действие разворачивается в Каньон-де-Шелли в штате Аризона и затрагивает историю народа навахо.

В First Line Films заявили, что для проекта будет использована «передовая генеративная ИИ-технология», которая позволит воссоздать актерскую игру Килмера. Ранее актер уже прибегал к помощи технологий: после потери голоса из-за онкозаболевания он использовал ИИ для его цифрового восстановления, в том числе при работе над фильмом «Топ Ган: Мэверик».

Килмер считался одним из самых ярких актеров своего поколения. Он сыграл, в частности, в фильме «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».