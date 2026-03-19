Известный актер вернется на экран после смерти благодаря ИИ

2 минуты чтения 14:02

Умерший американский актер Вэл Килмер появится в новом фильме As Deep as the Grave — его роль будет воссоздана с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщила кинокомпания First Line Films, передает Associated Press.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Как отмечается в пресс-релизе студии, речь идет о «первом в своем роде актерском исполнении», созданном с применением ИИ. Килмер, известный по фильмам «Топ Ган», «Дорз» и «Бэтмен навсегда», изначально был утвержден на роль Фатера Финтана — католического священника и духовного наставника коренных американцев. Однако он не смог участвовать в съемках из-за осложнений после рака горла. Актер умер в апреле 2025 года в возрасте 65 лет.

Создатели фильма работали в сотрудничестве с семьей актера, включая его дочь Мерседес Килмер. В компании подчеркнули, что решение использовать ИИ было принято, чтобы «почтить глубокую личную связь актера с этой ролью». По словам продюсеров, сам Килмер считал персонажа близким ему как в культурном, так и в духовном смысле.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Фильм снят режиссером Кертом Вурхисом и рассказывает об археологах, работающих на юго-западе США. Главные роли исполняют Эбигейл Лоури и Том Фелтон. Действие разворачивается в Каньон-де-Шелли в штате Аризона и затрагивает историю народа навахо.

В First Line Films заявили, что для проекта будет использована «передовая генеративная ИИ-технология», которая позволит воссоздать актерскую игру Килмера. Ранее актер уже прибегал к помощи технологий: после потери голоса из-за онкозаболевания он использовал ИИ для его цифрового восстановления, в том числе при работе над фильмом «Топ Ган: Мэверик».

Килмер считался одним из самых ярких актеров своего поколения. Он сыграл, в частности, в фильме «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали