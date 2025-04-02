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Мир

Умер сыгравший Бэтмена актер

2 минуты чтения 08:36

В Лос-Анджелесе умер американский актер Вэл Килмер, который получил известность, в частности, благодаря роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дочь умершего Мерседес Килмер. 

Как сообщается, причиной смерти 65-летнего актера стала пневмония. В 2014 году у Килмера диагностировали рак гортани. Тогда ему удалось победить болезнь, но он полностью лишился голоса.

Первой работой Килмера в кино стала роль в комедии «Совершенно секретно!» в 1984 году. Спустя два года он сыграл одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок», который собрал в прокате 353 миллиона долларов и принес Килмеру мировую известность. Пик его карьеры пришелся на 90-е годы. Так, в 1991 он исполнил роль вокалиста The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз». При этом все песни в картине актер исполнил сам. Кроме того, Килмер, окончивший в Джульярдскую школу драматических искусств, играл в театре.

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Карьера Килмер пошла на спад в начале 2000-х годов. Тогда он сыграл главную роль в высокобюджетном фильме «Красная планета», который в итоге провалился в прокате. При бюджете более 100 миллионов долларов картина собрала всего 33 миллиона.

Спустя четыре года актер сыграл второстепенные роли в триллере «Охотники за разумом», а также в историческом фильме Оливера Стоуна «Александр».

Всего на счету Килмера более 100 киноролей. Среди прочего он снялся в таких картинах, как «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», «Убийства на улице Морг», «Убей меня снова», «Громовое сердце», «Остров доктора Моро», «Призрак и Тьма», «Святой», «Семь футов», «Между нами музыка» и «Снеговик».

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