«Газпром» заявил об атаках на инфраструктуру идущих в Турцию газопроводов

2 минуты чтения 14:05 | Обновлено: 14:39

Российская государственная компания «Газпром» заявила об атаках на объекты критически важной инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Пресс-релиз размещен на сайте компании.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Газпром» сообщает, что атаки на компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая» продолжались с 17 по 19 марта. По подсчетам компании, в них участвовали 26 беспилотников. 

Компания утверждает, что силы российского Минобороны вместе с мобильными оперативными группами отразили все атаки и не допустили поражения компрессорных станций. Все три упомянутые «Газпромом» станции находятся в Краснодарском крае.

Ранее российская сторона уже несколько раз обвиняла Украину в попытке ударить по станции «Русская». Маршруты через Турцию остаются последними функционирующими российскими газопроводными путями для поставок природного газа в Европу.

Поступающий в Турцию по «Турецкому потоку» газ затем может поставляться в Болгарию, Венгрию, Румынию и Сербию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков называл украинские атаки по объектам «Газпрома», задействованным в поставках российского газа в Европу, «абсолютно безрассудным».

В декабре прошлого года Турция и Россия продлили два контракта на поставки газа на один год, изначально их сроки истекали 31 декабря. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отмечал, что его страна нацелена на заключение лишь краткосрочной сделки с Россией в этом вопросе.

РБК в своем материале отмечал, что Анкара стремится сократить долю российских энергоресурсов и рассчитывает диверсифицировать поставки за счет покупок в США и странах Центральной Азии. Байрактар в комментариях для журналистов отметил, что Турция рассматривает возможность начать инвестиции в добычу газа на американском рынке.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
