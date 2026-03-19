«Газпром» заявил об атаках на инфраструктуру идущих в Турцию газопроводов

Российская государственная компания «Газпром» заявила об атаках на объекты критически важной инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Пресс-релиз размещен на сайте компании.

«Газпром» сообщает, что атаки на компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая» продолжались с 17 по 19 марта. По подсчетам компании, в них участвовали 26 беспилотников.

Компания утверждает, что силы российского Минобороны вместе с мобильными оперативными группами отразили все атаки и не допустили поражения компрессорных станций. Все три упомянутые «Газпромом» станции находятся в Краснодарском крае.

Ранее российская сторона уже несколько раз обвиняла Украину в попытке ударить по станции «Русская». Маршруты через Турцию остаются последними функционирующими российскими газопроводными путями для поставок природного газа в Европу.

Поступающий в Турцию по «Турецкому потоку» газ затем может поставляться в Болгарию, Венгрию, Румынию и Сербию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков называл украинские атаки по объектам «Газпрома», задействованным в поставках российского газа в Европу, «абсолютно безрассудным».

В декабре прошлого года Турция и Россия продлили два контракта на поставки газа на один год, изначально их сроки истекали 31 декабря. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отмечал, что его страна нацелена на заключение лишь краткосрочной сделки с Россией в этом вопросе.

РБК в своем материале отмечал, что Анкара стремится сократить долю российских энергоресурсов и рассчитывает диверсифицировать поставки за счет покупок в США и странах Центральной Азии. Байрактар в комментариях для журналистов отметил, что Турция рассматривает возможность начать инвестиции в добычу газа на американском рынке.