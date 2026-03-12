EN
Украина повторно ударила по перевалочному узлу для поставок российского газа в Европу

2 минуты чтения 13:50

Украинские военные повторно атаковали беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Об этом, как передает РБК, сообщили в Минобороны России.

ТАСС со ссылкой на «Газпром», которому принадлежит станция, пишет, что атака была успешно отражена.

Накануне российское военное ведомство также сообщило об украинском ударе по «Русской», заявив, что целью атаки было прекращение поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», работу которого обеспечивает эта компрессорная станция.

Всего, по данным ведомства, 11 марта было сбито десять атаковавших «Русскую» украинских беспилотников. 

Тогда же, как сообщили в Минобороны, ВСУ атаковали 14 дронами компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. В сообщении отмечалось, что, благодаря работе ПВО и РЭБ, дроны были сбиты, а станция не получила повреждений.

В свою очередь, в «Газпроме» заявили, что с 24 февраля инфраструктура компании подвергалась украинским атакам 12 раз. «Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам “Турецкий поток” и “Голубой поток”. Все атаки отражены», — говорилось в сообщении.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал украинские атаки по объектам «Газпрома», задействованным в поставках российского газа в Европу, «абсолютно безрассудным».

