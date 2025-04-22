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Политика

В Украине подтвердили закупки газа из России через Европу

2 минуты чтения 17:43

Украина продолжает закупать российский газ, сейчас он поступает в страну из Европы, заявил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, сообщает местное издание «Страна.ua». Журналисты также опубликовали видеозапись заявления депутата.

Кучеренко отметил, что Украина «точно» покупает российский газ, который поступает в Европу по «Турецкому потоку», поскольку страны континента являются единым газовым рынком, на котором действует принцип замещения. «Происхождение молекул мы не можем определить», — сказал депутат.

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Депутат отметил, что украинская сторона не может точно знать происхождение закупаемого газа, а значит российский газ может поступать в хранилища страны из Сербии и Венгрии. Ранее СМИ сообщали, что Россия начала также использовать «Турецкий поток» и для поставок в Словакию, страна получает газ из соседней Венгрии. Именно Венгрия и Словакия, как сообщают журналисты, в 2025 году являются основными поставщиками газа в Украину.

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До 1 января 2025 года российский газ поступал в Словакию через территорию Украины. После отказа страны продлевать соглашение о его транзите в страны Европы единственным работающим путем доставки газа из России остался «Турецкий поток», инфраструктура которого расположена также на территории Болгарии, Венгрии, Сербии и Румынии.

СМИ сообщали, что из-за политики новой администрации США страны Европы и энергетические компании из Евросоюза задумываются о возобновлении сотрудничества с российским «Газпромом», поставки которого, как отмечают журналисты, могли бы помочь преодолеть энергетическую зависимость от решений Белого дома.

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