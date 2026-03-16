EN
Рассылка
Общество

Долина решила отсудить свои деньги у мошенников

2 минуты чтения 14:34

Певица Лариса Долина потребовала взыскать более 176 миллионов рублей с осужденных по делу о мошенничестве с принадлежавшей ей квартирой в Хамовниках. Такой иск поступил в Балашихинский районный суд Московской области, сообщили в его пресс-службе.

В качестве ответчиков указаны Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В ноябре 2025 года суд признал их виновными в мошенничестве.

По версии следствия, Цырульникова была курьером, которому Долина передала 77 миллионов рублей наличными. Ее приговорили к семи годам колонии и штрафу в миллион рублей.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Каменецкий, Леонтьев и Основа фигурировали в деле как «дропы» — владельцы банковских карт, на которые мошенники просили Долину перевести деньги. Первые двое получили по семь лет колонии и штраф 900 тысяч рублей каждый. Основа был приговорен к четырем годам колонии с аналогичным штрафом.

Фигуранты действовали совместно и согласованно с другими соучастниками, считает следствие. По его данным, мошенники выходили на связь с Долиной с апреля по июнь 2024 года и похитили у певицы 175,12 миллиона рублей. Общий ущерб от их действий оценивается в более чем 317 миллионов рублей.

В 2024 году Долина продала свою квартиру под влиянием мошенников, среди которых оказался «Человек-паук» — певице прислали фото поддельного паспорта, в котором была фотография американского актера Тома Холланда. 

В марте 2025 года суд вернул Долиной право собственности, оставив покупательницу Полину Лурье, которая была реальной и не была связана с мошенниками, без квартиры и без денег. Та оспорила решение суда, и в конце прошлого года Долину все же выселили из проданной квартиры.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
При этом процесс выселения певицы завершился только в середине января. До этого певица попросила у Лурье разрешения остаться в квартире до марта в обмен на то, что певица не будет взыскивать с покупательницы коммунальные платежи за полтора года, но Лурье не согласилась. История с продажей квартиры певицы получила название «дело Долиной» и оказала серьезное влияние на рынок недвижимости — его назвали «эффектом Долиной».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали