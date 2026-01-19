EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Долину выселили из квартиры Лурье

2 минуты чтения 13:55 | Обновлено: 14:33

Процесс выселения певицы Ларисы Долиной из принадлежащей Полине Лурье квартиры завершился. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видео: «Осторожно, новости» / Telegram

Она также сообщила, что приехавшие к дому сотрудники Федеральной службы судебных приставов убедились, что в квартире нет имущества. Ключи стороне Лурье передали добровольно, а предыдущие жильцы из квартиры были выписаны.

Адвокат Долиной Мария Пухова отметила, что приставы не взламывали замок квартиры, а сама певица выехала из жилища еще 5 января. Пухова рассказала, что стороны действительно вызвали мастера, но для вскрытия сейфа, который находится в квартире. Он оказался пустым.

Сторона Лурье неоднократно получала предложения забрать ключи от квартиры, но отвечала на них отказом, утверждает Пухова. При этом адвокат не знает, где сейчас находится певица. Сама Долина, по информации Пуховой, относится к выселению «нормально».

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Ранее Свириденко сообщала, что Долина выехала из квартиры Лурье, не передав при этом ключи, что мешало завершить процесс передачи жилья. Передача была запланирована на 9 января, но не состоялась, поскольку у представителя Долиной не было полномочий на подписание соответствующего акта.

Через три дня сторона Лурье сообщила, что готовится к выселению Долиной с привлечением судебных приставов. Телеграм-канал Mash писал, что певица уехала из России и находится в ОАЭ, а возвращение запланировано на 20 января.

16 декабря 2025 года Верховный суд России завершил спор между Лурье и Долиной по поводу квартиры в Хамовниках, подтвердив право собственности на жилье Лурье. Затем 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении артистки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Осторожно, новости / Telegram

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве