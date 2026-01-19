Долину выселили из квартиры Лурье

Процесс выселения певицы Ларисы Долиной из принадлежащей Полине Лурье квартиры завершился. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видео: «Осторожно, новости» / Telegram

Она также сообщила, что приехавшие к дому сотрудники Федеральной службы судебных приставов убедились, что в квартире нет имущества. Ключи стороне Лурье передали добровольно, а предыдущие жильцы из квартиры были выписаны.

Адвокат Долиной Мария Пухова отметила, что приставы не взламывали замок квартиры, а сама певица выехала из жилища еще 5 января. Пухова рассказала, что стороны действительно вызвали мастера, но для вскрытия сейфа, который находится в квартире. Он оказался пустым.

Сторона Лурье неоднократно получала предложения забрать ключи от квартиры, но отвечала на них отказом, утверждает Пухова. При этом адвокат не знает, где сейчас находится певица. Сама Долина, по информации Пуховой, относится к выселению «нормально».

Ранее Свириденко сообщала, что Долина выехала из квартиры Лурье, не передав при этом ключи, что мешало завершить процесс передачи жилья. Передача была запланирована на 9 января, но не состоялась, поскольку у представителя Долиной не было полномочий на подписание соответствующего акта.

Через три дня сторона Лурье сообщила, что готовится к выселению Долиной с привлечением судебных приставов. Телеграм-канал Mash писал, что певица уехала из России и находится в ОАЭ, а возвращение запланировано на 20 января.

16 декабря 2025 года Верховный суд России завершил спор между Лурье и Долиной по поводу квартиры в Хамовниках, подтвердив право собственности на жилье Лурье. Затем 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении артистки.