Лариса Долина отдала мошенникам из Украины квартиру в центре Москвы

Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины. Видео опубликовано на ее странице в инстаграме. По данным Shot, мошенники «незаконно продали» квартиру поддерживающей войну в Украине певицы в Хамовниках за 110 миллионов рублей.

«В отношении меня были совершены изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — сказала Долина, отметив, что не может раскрыть подробности в интересах следствия.

Она также рассказала, что неизвестные взломали ее инстаграм и выложили «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды». Близкий к силовикам телеграм-канал Baza опубликовал скриншоты этих публикаций.

Так, в сторис от имени Долиной разместили призыв жертвовать на дроны для украинской армии, а также якобы ее обращение, в котором она называет путинский режим «кровавым» и заявляет, что хочет реабилитироваться и остаток своей жизни прожить в Одессе.

«Я продала квартиру в центре Москвы на Ксеньинском переулке 3, за 112 миллионов рублей, а так же заложила дачу и получила 50 миллионов, все для того чтобы проспонсировать батальон "Азов" который систематически борется с кровавым путинским режимом» — говорилось в фейковом обращении (орфография и пунктуация сохранены).

Телеграм-канал Shot утверждает, что речь идет о сделке по продаже 236-метровой пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках, которую заключили 24 июня. Однако уже 3 августа, по информации телеграм-канала, суд наложил арест на недвижимость.

Кроме того, телеграм-канал сообщает, что мошенники также якобы пытались завладеть недвижимостью Долиной в Латвии, которую оценили в 95 миллионов рублей. «Неизвестные активно интересовались зарубежными квартирами артистки, изучая возможность их покупки», — пишет Shot без ссылки на источник. Телеграм-канал предполагает, что это могли быть те же мошенники, что «увели у Долиной» квартиру в Москве.

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