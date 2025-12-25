EN
Суд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

2 минуты чтения 17:02 | Обновлено: 17:26

Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье и постановил выселить народную артистку России из недвижимости в московском районе Хамовники. Об этом сообщил корреспондент РБК из суда.

Представитель Долиной и ее родственников во время процесса заявил, что они не возражают в удовлетворении исковых требований и готовы выселиться из квартиры до конца январских праздников. Лурье же настаивала на немедленном выселении певицы.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Ранее суд отказал в удовлетворении требования покупательницы квартиры, однако иск был возвращен на новое рассмотрение после решения Верховного суда признать сделку между Долиной и Лурье действительной и считать недвижимость принадлежащей Лурье.

Лариса Долиной в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру, а вырученные деньги передать им. Певица считала, что участвует в «спецоперации» и действует по указанию представителей органов власти. Покупатель пятикомнатной квартиры Полина Лурье не была с связана с мошенниками.

Певица обратилась в суд и добилась признания сделки недействительной, но судьи отказались обязать ее вернуть деньги Лурье — женщине предложили взыскать их с мошенников. После проигрыша апелляции в двух инстанциях Лурье обратилась в Верховный суд, который 16 декабря 2025 года отменил решения нижестоящих инстанций и постановил признать сделку действительной, закрепив право собственности на квартиру за Лурье.

Горящие новости
