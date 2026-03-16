Интернет и мемы

Эксперты сообщили о начале полной блокировки Telegram в России

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 12:38

Блокировка Telegram в России уже фактически началась. Так считают эксперты, опрошенные радиостанцией «Коммерсантъ FM». На это, по их словам, указывает резкий рост жалоб пользователей на работу мессенджера.

По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», за последние сутки на некорректную работу Telegram пожаловались более 10 тысяч раз. Днем ранее число жалоб составляло около шести тысяч.

Техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко заявил в эфире «Коммерсантъ FM», что в последние сутки Telegram фактически перестал работать при подключении через домашние интернет-провайдеры с российских IP-адресов. По его словам, сообщения могут не отправляться, а загрузка данных занимает несколько минут. Он также отметил, что через мобильный интернет мессенджер работает нестабильно, а в некоторых случаях даже использование VPN не помогает подключиться.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин также сообщил о проблемах в работе мессенджера. По его словам, пользователи начали жаловаться, в том числе, на неработающую десктопную версию Telegram. Он добавил, что точной статистики пока нет, поскольку многие используют VPN, из-за чего сложно определить, связаны ли неполадки с ограничениями доступа.

Амелькин добавил, что работа мессенджера может отличаться в зависимости от оператора связи, типа подключения — мобильного или проводного интернета — а также региона. По его словам, государственные органы могут применять разные технические условия в разных регионах, возможно, в тестовом режиме, поэтому проблемы с доступом наблюдаются не везде.

Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в первой половине февраля. Регулятор объяснил это решение тем, руководство сервиса отказывается идти на контакт и исполнять требования российского законодательства. Позже в СМИ появилась информация, что Telegram могут полностью заблокировать в России в уже начале апреля.

