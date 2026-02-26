EN
СМИ раскрыли сроки блокировки Telegram

2 минуты чтения 18:09 | Обновлено: 18:33

Российские власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. По его словам, сейчас рассматривается возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

Два источника журналистов, близкие к Кремлю, назвали это окончательным решением. Среди причин блокировки они назвали участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

В Роскомнадзоре прокомментировали «Коммерсанту» слова источников РБК: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Утром 24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали материалы, в которых говорится, что в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова начато расследование в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Официально о подобном деле не сообщалось.

В ответ на это Дуров заявил, что информация об уголовном деле в отношении него — предлог, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram и «подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

10 февраля стало известно, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram. Позже в тот же день источники «Верстки», близкие к Кремлю, сообщили, что полная блокировка Telegram не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму.

Позже Роскомнадзор обвинил мессенджер в создании инфраструктуры для так называемого «интернет-пробива». Кроме того, в ведомстве заявили, что Telegram не исполняет российское законодательство, а также не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому ограничения продолжат вводиться.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

В свою очередь, в Кремле заявили, что не имеют отношения к блокировке мессенджера, но поддерживают действия Роскомнадзора. Действия российских властей возмутили Z-блогеров и пропагандистов. По их словам, в частности, у Telegram практически нет альтернативы на фронте.

