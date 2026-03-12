EN
EN
Интернет и мемы

Эксперт рассказал о возможности Telegram обойти почти все блокировки

2 минуты чтения 13:51 | Обновлено: 13:57

Telegram сможет обойти практически любые блокировки, в том числе отключение интернета, если в него внедрят поддержку автономной сети Mesh, где сообщения передаются напрямую между смартфонами по Bluetooth и Wi‑Fi. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» сообщил эксперт по информационной безопасности (ИБ) и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров.

Mesh‑сети представляют собой децентрализованную систему связи, где каждое устройство передает данные ближайшим устройствам, формируя цепочку передачи сигнала. Сообщения, как отмечается, могут распространяться между смартфонами через Bluetooth и Wi‑Fi даже при ограниченном доступе к интернету.

Подобные решения уже существуют в мире, напоминает «Газета.ру» и приводит в пример один из известных Mesh‑мессенджеров Bitchat, созданный сооснователем Twitter Джеком Дорси.

Однако реализовать такую функцию в Telegram будет технически сложно из‑за масштабной экосистемы сервиса, подчеркнул Бедеров. По его словам, в Mesh‑режиме, скорее всего, смогли бы работать только базовые функции, например, текстовые и голосовые сообщения.

«Он обойдет все возможные ограничения и блокировки. Единственный способ противостоять Mesh-соединению — это глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi», — добавил Бедеров.

Кроме того, по его словам, такая технология может нести риски в России. «Если вдруг Telegram станет Mesh-мессенджером, с его аудиторией в 90 миллионов пользователей в России, особенно в крупных агломерациях вроде Москвы, Московской области и Петербурга, это будет серьезный риск с точки зрения распространения, например, мошеннического контента», — сказал эксперт. 

Сегодня, 12 марта, пользователи в нескольких странах мира пожаловались на сбои в работе Telegram. Жалобы поступают, в том числе, из России, Беларуси, Казахстана, Германии и США.

Тем временем в Москве с вечера 5 марта власти тестируют полное отключение мобильного интернета. На этом фоне крупнейший агрегатор такси «Яндекс Такси» начал предлагать жителям столицы заказать машину по звонку в компанию. 

