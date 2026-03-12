EN
Общество

Вызов такси по телефону за наличные вернулся из-за отключений интернета

2 минуты чтения 00:40 12 марта

Крупнейший агрегатор такси «Яндекс Такси» начал предлагать заказ машины по звонку. Функция стала доступна жителям Москвы после того, как власти стали полностью отключать мобильный интернет, сообщает РБК.

Когда появляются проблемы с интернетом и связью, из-за чего приложение перестает функционировать, «Яндекс Такси» предлагает «заказать по телефону за наличные».

В компании отказались комментировать ситуацию для РБК. В «Яндекс Такси» лишь отметили, что функция не является новой, а данное решение «стандартное» в данных условиях.

С 5 марта на массовые перебои мобильного интернета стали жаловаться москвичи: мобильный интернет либо полностью отсутствовал, либо появлялся на несколько минут, улавливая сеть 3G. Отключение мобильного интернета затронуло жителей Центрального и Южного административных округов.

Операторы связи стали комментировать происходящее только на следующий день. Так, оператор Т-Мобайла заявил, что временные ограничения в работе мобильного интернета «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые повлиять операторы не могут.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что отключения интернета продиктованы «мерами безопасности». Он также отметил, что ограничения происходят «в соответствии с действующим законодательством».

Ранее Путин подписал закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. При этом изменения, позволяющие силовикам блокировать связь даже без формальной привязки к угрозе безопасности государству, депутаты отдельно обсуждать не стали. Рассмотрение законопроекта в Госдуме заняло около двух минут.

По оценкам СМИ, только за несколько суток российский бизнес потерял миллиарды рублей из-за отключения мобильного интернета в Москве. 

