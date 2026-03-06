EN
Общество

Власти протестировали полное отключение мобильного интернета

2 минуты чтения 19:37

Полное отключение мобильного интернета затронуло жителей Центрального и Южного административных округов Москвы. Проблемы со связью начались вечером 5 марта и продолжались до середины следующего дня, сообщает «Код Дурова».

Издание отмечает, что в это время мобильный интернет либо полностью отсутствовал, либо появлялся на несколько минут, улавливая сеть 3G, а затем снова пропадал. Смартфон же в этот момент показывал статус «только экстренные вызовы».

«МегаФон» предупредил о «возможных перебоях» мобильного интернета только к середине 6 марта, а представители «Билайна» заявили, что проблема со связью не зависит от действий оператора. «Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны», — добавили в компании Т2. При этом в службах поддержки компаний «Коду Дурова» рассказали, что ограничения интернета связаны с «мерами безопасности».

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«По независящим от оператора причинам в вашем регионе могут быть временные ограничения в работе мобильного интернета. Они могут быть вызваны мерами безопасности — повлиять на них мы не можем, а сроки завершения неизвестны. Пока рекомендуем подключаться к Wi-Fi», — сообщил изданию оператор Т-Мобайла в ночь на 6 марта.

По данным «Коммерсанта», перебои в работе мобильного интернета в центре Москвы могут быть связаны с «внешними ограничениями». Как утверждает источник издания на телеком-рынке, операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.

Ранее стало известно, что российские власти обновили схему управления блокировками интернета. Устранением «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета будет заниматься Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ. 

