Казахстан ввел наказание за репосты «запрещенного» контента

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Казахстане разработало правила, которые предусматривают наказания за публикацию и репосты «запрещенного» контента в сети, в том числе, в СМИ, в социальных сетях и мессенджерах. Об этом со ссылкой на проект приказа об утверждении этих правил пишет казахстанское издание Tengrinews.

Отмечается, что правила разработали в рамках закона о профилактике правонарушений, который Парламент страны принял в 2025 году. Согласно закону, «запрещенным» контентом считается призыв, агитация или пропаганда, в том числе, войны, самоубийства, порнографии, насилия, наркотиков, мошенничества, а также расового и национального превосходства.

Кроме того, к противоправному контенту относятся сведения о государственных тайнах и любая информация «и иная информация, запрещенная законами».

Согласно приказу, нарушителям правил будет грозить блокировка материалов, административные штрафы и даже уголовная ответственность. Отмечается, что при выявлении «запрещенного» контента ведомство обязано зафиксировать доказательства и направить уведомления в уполномоченные органы для последующих мер.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Магеррам Магеррамов также подтвердил изданию, что наказание будет распространяться не только на тех, кто создает «запрещенный» контент, но и на тех, кто его репостит.

«Здесь однозначно: кто тиражирует, кто распространяет, кто размещает — будут наказаны. Если человек снял видео, разместил у себя на странице, естественно, он понесет наказание. Если человек сделал репост этого видео, допустим, противоправного контента, он подпадает под статью и будет наказан», — заявил Магеррамов.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек Криминал 12 минут чтения

Ранее юристы и правозащитники назвали Казахстан небезопасной для уехавших россиян страной. «Меньше месяца назад я мог говорить, что Казахстан относительно безопасная страна для россиян, которые преследуются. Сейчас мне очень сложно это сказать, потому что вот буквально за короткий промежуток времени произошло столько случаев, которые не могут быть, на мой взгляд, какими-то эксцессами на местах», — сказал юрист Артур Алхастов.

Только в 2026 году стало известно как минимум о четырех случаях экстрадиции россиян из Казахстана. Телеканал «Дождь» писал, что среди выданных России граждан оказались не только политические активисты и дезертиры, но и обычные IT-специалисты.