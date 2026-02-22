EN
Казахстан назвали небезопасной для уехавших россиян страной

2 минуты чтения 16:21

Казахстан больше не безопасен для россиян, уехавших туда после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом в своем репортаже сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на заявления правозащитников и подвергшихся преследованиям со стороны властей релокантов.

Телеканал отмечает, что только за последний месяц стало известно по меньшей мере о четырех случаях, когда россиян, преследуемых властями России за антивоенные взгляды или по другим политическим мотивам, экстрадировали из Казахстана согласно решениям местных судов, а в некоторых случаях передали в руки российских силовиков без них. Среди выданных россиян, не только политические активисты и дезертиры, но и простые айтишники.

По данным «Дождя» только в первые два месяца после начала войны в Украине в Казахстан въехали около 400 тысяч россиян. Власти страны встретили этих переселенцев гостеприимно. «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — говорил тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Однако к февралю 2026 года ситуация радикально изменилась. «Меньше месяца назад я мог говорить, что Казахстан относительно безопасная страна для россиян, которые преследуются. Сейчас мне очень сложно это сказать, потому что вот буквально за короткий промежуток времени произошло столько случаев, которые не могут быть, на мой взгляд, какими-то эксцессами на местах», — заявил журналистам юрист  Артур Алхастов.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

5 февраля суд в Казахстане признал законным отказ в предоставлении политического убежища россиянину Евгению Коробову, который намеренно ранил себя на фронте в Украине, дезертировал из госпиталя, а затем рассказал об этом независимым журналистам. 

В решении суда говорилось, что Коробову в России не грозит преследование из-за его политических убеждений и дезертирства, несмотря на возбужденное против него российскими силовиками уголовное дело по соответствующей статье.

