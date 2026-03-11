Несколько человек заживо сгорели в знаменитом желтом автобусе Швейцарии

В Швейцарии загорелся автобус, принадлежащий сети междугородних и сельских автобусных перевозок PostBus. В результате пожара, который мог возникнуть после того, как один из пассажиров облил себя горючей жидкостью, погибли шесть человек, передает The Guardian.

Инцидент произошел около 18:25 по местному времени (20:36 по мск) в городе Керцерс, расположенном в кантоне Фрибур на западе страны. На видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, как пламя охватило весь автобус и вырвалось из окон на несколько метров в высоту. По данным местной полиции, пассажиры пытались спастись из горящего транспортного средства в панике.

«Пожар унес жизни как минимум шести человек, еще пятеро пострадали — трое из них получили тяжелые ранения. Сейчас мы рассматриваем этот инцидент как умышленное действие», — сообщил сержант полиции Фрибура Фредерик Папо.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы вертолетами и машинами скорой помощи, еще двум оказали помощь на месте. Причины пожара пока выясняются. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что один из пассажиров облил себя горючим и поджег.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

«Пока слишком рано говорить о связи с терроризмом», — отметила еще одна представительница местной полиции Криста Бильманн. По ее словам, по факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал и президент Швейцарии Ги Пармелен. «Я потрясен и опечален тем, что в Швейцарии вновь погибли люди в результате серьезного пожара. Обстоятельства происшествия расследуются. Я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в Керцерсе. Мои мысли также с пострадавшими и сотрудниками экстренных служб», — сказал президент.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Знаменитые желтые автобусы PostBus являются «неотъемлемой частью сельской жизни Швейцарии», отмечает The Guardian. Они соединяют отдаленные районы с городами, а также доставляют по стране письма и посылки. Ежедневно автобусы возят около полумиллиона человек, в том числе школьников.

Это уже второй крупный пожар в Швейцарии за последние три месяца с многочисленными жертвами. Ранним утром 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, где праздновали Новый год, произошел пожар. В результате инцидента погиб 41 человек, еще 115 пострадали.