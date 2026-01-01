Около 40 человек погибли при взрыве в баре элитного курорта Швейцарии

Во время новогодней вечеринки на горнолыжном курорте Кран-Монтана прогремел взрыв. В результате десятки человек погибли и около сотни получили ожоги и ранения, сообщает Swissinfo.

Трагедия произошла в самом сердце Швейцарских Альп, в кантоне Вале. По данным полиции, во время взрыва в баре под названием «Le Constellation» на горнолыжном курорте находились больше сотни человек.

Сразу после взрыва, примерно в 1:30 утра по местному времени, разгорелся пожар, который и повлек гибель многих людей. Представитель полиции Гаэтан Латион заявил, что причина взрыва остается неизвестной, отмечает Swissinfo. Генеральный прокурор Беатрис Пиллуд заявила, что правоохранительные органы полностью исключили версию теракта.

«Причиной трагедии на курорте в Швейцарии могло стать неосторожное использование пиротехники», — отмечают журналисты местного издания Blick после разговоров с очевидцами. Турист из Лондона рассказал, что в Новогоднюю ночь люди пускали много фейерверков, несмотря на запрет их использования.

К месту происшествия были стянуты силы региональной полиции, пожарная служба, 40 машин скорой помощи и десять вертолетов, уточнил председатель Госсовета Швейцарии Матиас Ренар. По данным СМИ, операция по оказанию помощи людям все еще продолжается. У многих ожоги средней и высокой степени тяжести.

Федеральный президент Швейцарии Ги Пармелин отложил новогоднее обращение, запланированное на полдень 1 января. Как сообщает Blick, Пармелин принял подобное решение из «уважения к страданиям и горю семей жертв мощного взрыва в Кран-Монтане».