EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Около 40 человек погибли при взрыве в баре элитного курорта Швейцарии

2 минуты чтения 12:53 | Обновлено: 13:29

Во время новогодней вечеринки на горнолыжном курорте Кран-Монтана прогремел взрыв. В результате десятки человек погибли и около сотни получили ожоги и ранения, сообщает Swissinfo.

Трагедия произошла в самом сердце Швейцарских Альп, в кантоне Вале. По данным полиции, во время взрыва в баре под названием «Le Constellation» на горнолыжном курорте находились больше сотни человек. 

Сразу после взрыва, примерно в 1:30 утра по местному времени, разгорелся пожар, который и повлек гибель многих людей. Представитель полиции Гаэтан Латион заявил, что причина взрыва остается неизвестной, отмечает Swissinfo. Генеральный прокурор Беатрис Пиллуд заявила, что правоохранительные органы полностью исключили версию теракта. 

«Причиной трагедии на курорте в Швейцарии могло стать неосторожное использование пиротехники», — отмечают журналисты местного издания Blick после разговоров с очевидцами. Турист из Лондона рассказал, что в Новогоднюю ночь люди пускали много фейерверков, несмотря на запрет их использования.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

К месту происшествия были стянуты силы региональной полиции, пожарная служба, 40 машин скорой помощи и десять вертолетов, уточнил председатель Госсовета Швейцарии Матиас Ренар. По данным СМИ, операция по оказанию помощи людям все еще продолжается. У многих ожоги средней и высокой степени тяжести.

Федеральный президент Швейцарии Ги Пармелин отложил новогоднее обращение, запланированное на полдень 1 января. Как сообщает Blick, Пармелин принял подобное решение из «уважения к страданиям и горю семей жертв мощного взрыва в Кран-Монтане».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
1 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников