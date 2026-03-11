ВСУ заявили о срыве плана Путина по созданию буферной зоны

Успешные контрнаступательные действия украинской армии сорвали план Владимира Путина по созданию так называемой буферной зоны за пределами Донбасса. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко.

«Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, которые туда просочились. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить», — заявил он.

При этом Комаренко добавил, что, благодаря успешному наступлению ВСУ, в феврале удалось добиться положительной динамики — «освобождено больше территории, чем потеряно».

Таким образом, по словам генерал-майора, удалось сорвать план Путина, который заключался в создании так называемой буферной зоны за пределами Донбасса, об аннексии которого Россия объявила вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Они развивали, продолжали наступление на Днепропетровскую область. Их руководство же постоянно рассказывает, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Их цель заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области — такое у них было намерение, замысел», — пояснил Комаренко.

Идею создания так называемой «санитарной зоны» на украинской территории, граничащей с Россией, Владимир Путин впервые озвучил в июне 2023 года. По его словам, такая зона могла бы защитить российские города от обстрелов.

В 2024 году Путин вновь возвращался к этой теме. В марте и мае, отвечая на вопросы журналистов, он допустил создание «зоны безопасности», уточнив, что речь может идти о территории Харьковской области.

В марте 2025 года, после того как украинские войска практически покинули Курскую область, куда они вторглись в августе 2024 года, Путин снова предложил рассмотреть создание «зоны безопасности». На этот раз он говорил уже о буферной зоне вдоль всей российско-украинской границы.

Спустя два месяца Путин заявил, что российские военные уже работают над созданием «необходимой буферной зоны» для защиты приграничных российских регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей.

В мае 2025 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что буферной зоной может стать почти вся территория Украины, если западные союзники Киева продолжат оказывать ему военную помощь.