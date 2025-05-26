Медведев пригрозил созданием «буферной зоны» почти на всей территории Украины

«Буферная зона», создание которой на украинской территории предлагал Владимир Путин, займет практически всю территорию Украины, если западные союзники Киева продолжат оказывать ему военную помощь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем англоязычном телеграм-канале он опубликовал инфографику, на которой как «буферная зона» обозначена вся украинская территория, за исключением узкой полоски вдоль западной границы страны. «Так может выглядеть буферная зона, если военная помощь бандеровскому режиму продолжится», — говорится в подписи к ней.

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О возможности создания на территориях украинских регионов, граничащих с Россией, «санитарной зоны», цель которой — защитить российские города от украинских обстрелов, Владимир Путин впервые заявил в июне 2023 года. В 2024 году он вновь допустил создание «зоны безопасности», отвечая на вопросы журналистов в марте и мае, на этот раз уточняя, что речь идет про Харьковскую область Украины.

В марте 2025 года после того, как украинские войска практически покинули Курскую область, куда они вторглись в августе 2024 года, Путин вновь предложил рассмотреть создание «зоны безопасности», на этот раз вдоль всей российско-украинской границы. Спустя два месяца он сказал, что российские военные уже работают над созданием «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.

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Для создания «буферной зоны» такого размера, как пригрозил Медведев, России будет необходимо установить над ней полный контроль. Между тем, как сообщали в начале мая аналитики американского Института изучения войны (ISW), для захвата всей Украины российским войскам потребуется 230 лет, а их потери составят более 100 миллионов солдат убитыми и ранеными.

При этом в ISW пояснили, что такой прогноз будет верным, если Россия будет продвигаться в Украине теми же темпами и с теми же потерями, что в апреле 2025 года. Тогда за месяц, по данным аналитиков Института, российской армии удалось захватить 176 квадратных километров украинской территории, потеряв при этом более 36,6 тысячи человек и 4800 единиц техники.