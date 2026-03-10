Ученые ради эксперимента сбросили химикат в океан

Международная группа ученых провела эксперимент в Атлантическом океане, в ходе которого в воду намеренно добавили десятки тысяч литров щелочного раствора. Исследователи надеются, что подобные технологии помогут увеличить способность океана поглощать углекислый газ и тем самым замедлить глобальное потепление, сообщает The Guardian.
Эксперимент прошел в августе 2025 года примерно в 80 километрах от побережья американского штата Массачусетс. В течение четырех дней ученые залили в воду около 65 тысяч литров гидроксида натрия — щелочного химического вещества, окрашенного красным красителем. Из-за этого на поверхности воды образовалось цветное пятно.
Проект, получивший название LOC-NESS, изучает так называемое «усиление щелочности океана» (Ocean Alkalinity Enhancement, OAE). По словам ведущего океанографа исследовательской группы Адама Субхаса, океан уже содержит огромные запасы углерода — около 38 триллионов тонн — в виде растворенного бикарбоната, похожего по химическим свойствам на пищевую соду. Повышение щелочности воды, согласно теории ученых, может стимулировать океан поглощать больше углекислого газа из атмосферы.
Эксперимент проводился под лицензией Агентства по охране окружающей среды США и под наблюдением специалистов из Океанографического института Вудс-Хоул. Ученые использовали, в частности, автономные подводные аппараты и судовые датчики, чтобы отслеживать распространение раствора.
По предварительным данным, за пять дней после начала эксперимента океан поглотил до десяти тонн углерода, а уровень кислотности воды в районе испытаний вырос с 7,95 до 8,3 — примерно до значений доиндустриальной эпохи. Исследователи также не обнаружили заметного вреда для потомства рыб и омаров, хотя влияние на взрослых особей не изучалось.
Однако некоторые эксперты предупреждают о возможных рисках. Бенджамин Дэй из экологической организации Friends of the Earth US заявил The Guardian, что масштабное применение подобных технологий может привести к «катастрофическим и непредвиденным последствиям».
В то же время специалисты отмечают, что человечество уже фактически проводит «неконтролируемый эксперимент» с климатом из-за постоянных выбросов углекислого газа. По словам исследователя Фила Ренфорта из Университета Хериота-Уатта, вопрос заключается в том, сможет ли человечество управлять этим процессом более осознанно.
Исследование пока не прошло рецензирование. В дальнейшем ученые планируют изучить, сколько углекислого газа раствор продолжит поглощать в течение года. По расчетам команды Субхаса, в оптимальном сценарии один такой эксперимент может привести к поглощению около 50 тонн соединения.