Благотворительному фонду случайно «подарили» набитый марихуаной и наличными рюкзак

В Новой Зеландии благотворительный магазин получил необычное «пожертвование» — рюкзак, набитый марихуаной и наличной валютой. По информации полиции, сумку по ошибке оставили подростки, которые позже в панике вернулись за ней. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 18 февраля в регионе Саутленд. В тот день подростки приехали в местную мастерскую и оставили свою машину на обслуживание. После этого они пришли в соседний благотворительный магазин, где впоследствие оставили забытым свой рюкзак.

Сообщается, что в какой-то момент волонтер магазина почувствовал сильный запах и решил проверить содержимое сумки. Внутри он обнаружил пластиковые пакеты с 43,2 грамма марихуаны и 3700 новозеландских долларов (2200 долларов США) наличными, после чего вызвал полицию.

По данным правоохранительных органов, вскоре подростки в панике вернулись в магазин за своим рюкзаком. Их допросили. Полиция также осмотрела их автомобиль и обнаружила пневматический пистолет, полицейский сканер и дополнительные наличные деньги.

Полиция не сообщила, какие именно обвинения были предъявлены подросткам и предстанут ли они перед судом. В Новой Зеландии действуют строгие правила публикации информации по делам несовершеннолетних, поэтому подробности расследования не разглашаются, подчеркивает CNN.

Отмечается, что употребление марихуаны в рекреационных целях (для получения удовольствия) и продажа этого наркотика незаконны в Новой Зеландии. Исключение составляет медицинский каннабис, который можно использовать только по рецепту врача.

Ранее ученые провели исследование и пришли к выводу, что употребление марихуаны может значительно повышать риск сердечно–сосудистых заболеваний и даже удвоить вероятность смерти от них. «Это одно из крупнейших на сегодняшний день исследований, посвященных связи между марихуаной и заболеваниями сердца, и оно ставит под сомнение распространенное мнение о том, что каннабис почти не представляет сердечно-сосудистого риска», — прокомментировал результаты профессор Калифорнийского Университета в Сан-Франциско Линн Силвер.

По его словам, новые данные могут изменить отношение к марихуане со стороны врачей, регуляторов и общества в целом.