EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Благотворительному фонду случайно «подарили» набитый марихуаной и наличными рюкзак

2 минуты чтения 11:23

В Новой Зеландии благотворительный магазин получил необычное «пожертвование» — рюкзак, набитый марихуаной и наличной валютой. По информации полиции, сумку по ошибке оставили подростки, которые позже в панике вернулись за ней. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 18 февраля в регионе Саутленд. В тот день подростки приехали в местную мастерскую и оставили свою машину на обслуживание. После этого они пришли в соседний благотворительный магазин, где впоследствие оставили забытым свой рюкзак.

Сообщается, что в какой-то момент волонтер магазина почувствовал сильный запах и решил проверить содержимое сумки. Внутри он обнаружил пластиковые пакеты с 43,2 грамма марихуаны и 3700 новозеландских долларов (2200 долларов США) наличными, после чего вызвал полицию.

По данным правоохранительных органов, вскоре подростки в панике вернулись в магазин за своим рюкзаком. Их допросили. Полиция также осмотрела их автомобиль и обнаружила пневматический пистолет, полицейский сканер и дополнительные наличные деньги.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Полиция не сообщила, какие именно обвинения были предъявлены подросткам и предстанут ли они перед судом. В Новой Зеландии действуют строгие правила публикации информации по делам несовершеннолетних, поэтому подробности расследования не разглашаются, подчеркивает CNN.

Отмечается, что употребление марихуаны в рекреационных целях (для получения удовольствия) и продажа этого наркотика незаконны в Новой Зеландии. Исключение составляет медицинский каннабис, который можно использовать только по рецепту врача.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Ранее ученые провели исследование и пришли к выводу, что употребление марихуаны может значительно повышать риск сердечно–сосудистых заболеваний и даже удвоить вероятность смерти от них. «Это одно из крупнейших на сегодняшний день исследований, посвященных связи между марихуаной и заболеваниями сердца, и оно ставит под сомнение распространенное мнение о том, что каннабис почти не представляет сердечно-сосудистого риска», — прокомментировал результаты профессор Калифорнийского Университета в Сан-Франциско Линн Силвер.

По его словам, новые данные могут изменить отношение к марихуане со стороны врачей, регуляторов и общества в целом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву