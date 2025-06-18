Ученые обнаружили способность марихуаны удвоить риск смерти от сердечных заболеваний

Употребление марихуаны может значительно повышать риск сердечно–сосудистых заболеваний и даже удвоить вероятность смерти от них. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Heart.

По данным издания, ученые проанализировали в общей сложности 24 медицинских исследования, участниками которых были 432 миллиона пациентов в возрасте от 19 до 59 лет. Они пришли к выводу, что у потребителей марихуаны риск сердечного приступа (острого коронарного синдрома) повышен на 29%, а риск инсульта — на 20%.

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«Это одно из крупнейших на сегодняшний день исследований, посвященных связи между марихуаной и заболеваниями сердца, и оно ставит под сомнение распространенное мнение о том, что каннабис почти не представляет сердечно-сосудистого риска», — говорит профессор Калифорнийского Университета в Сан-Франциско Линн Силвер. По ее мнению, полученные учеными данные заставляют переосмыслить отношения к марихуане со стороны врачей, регулирующих органов и общества в целом. «Врачи должны проверять, употребляют ли пациенты марихуану, и информировать их о вреде — так же, как мы делаем это в отношении табака. В некоторых группах населения каннабис используется даже чаще, чем табак», — сказала Силвер.

С ней соглашается и профессор медицины, доктор Бет Коэн. По ее словам, репутация марихуаны как «более безопасного и натурального вещества по сравнению с табаком» — это миф, поскольку «сгорание любого растения выделяет канцерогены и твердые частицы». Как поясняет CNN, в исследовании не уточняется, каким именно способом участники употребляли каннабис, однако предполагается, что в большинстве случаев речь шла именно о курении.

Тем не менее съедобные продукты на основе каннабиса тоже повышают риски заболеваний сердца, отмечает CNN. По словам сотрудника кафедры кардиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Лейлы Мохаммади, у людей, предпочитающих такую форму потребления, функции сосудов снижены на 56% по сравнению с теми, кто не употребляет марихуану вовсе.

Кроме того, эксперты обеспокоены стремительным ростом концентрации ТГК в продуктах. «То, что продается сегодня в Калифорнии, в 500 раз сильнее, чем в 1970 годах. Концентраты могут содержать до 99% ТГК, вейпы — более 80%. Это увеличивает риски развития зависимости, повышает вероятность возникновения психозов, шизофрении и появления неконтролируемой рвоты», — предостерегает Линн Силвер.

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Ранее СМИ уже писали о том, что регулярное употребление марихуаны может провоцировать хронические психические заболевания, такие как шизофрения.