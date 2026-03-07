Сербский президент предрек миру войны с крупнейшими жертвами в истории

Крупнейшие мировые конфликты только начинаются и могут обернуться самыми масштабными потерями в истории человечества. Об этом на презентации национальной стратегии развития «Сербия 2030» заявил президент Сербии Александр Вучич, передает «Радио и телевидение Сербии».

«Всего через два дня после переговоров в Женеве началась большая война. Сегодня я сообщаю вам, уважаемые граждане, которых я больше всего люблю и уважаю: это начало конфликта», — сказал он.

В ходе выступления сербский президент высказывался о войне в Иране, которую начали США и Израиль.

«Иранцы — храбрый народ, они будут сражаться за сохранение своей территориальной целостности, эти проблемы будут длиться, но в какой-то момент станет ясно, чья сила доминирует, и придется заключить перемирие и условный мир. И это только начало конфликта, не с Ираном, а по всему миру», — сказал Вучич.

По его словам, «из-за тектонических сдвигов» в международном и общественном порядке ожидается «огромное давление». Он также предупредил о продолжении войны между Россией и Украиной, которая может перерасти в новые и более серьезные конфликты «с самыми тяжелыми человеческими жертвами в истории человечества».

Вучич подчеркнул, что в грядущих конфликтах может быть применено ядерное оружие. Он отметил, что Белград сохранит военный нейтралитет, который принес стране «много хорошего».

Сегодня, 7 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проиграл в этой войне и пригрозил стране новым «очень сильным ударом».

«Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей», — написал он на своей странице в Truth Social.

Такое заявление последовало после извинений президента Ирана Масуда Пезешкиана за атаки на соседние страны. В своем утреннем обращении Пезешкиан пообещал больше не наносить удары по странам Персидского залива.