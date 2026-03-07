Иран выдвинул условия для прекращения ударов по соседним странам

Иран прекратит обстреливать страны Ближнего Востока при условии, что с их территории также не будут наноситься удары. Об этом в своем утреннем субботнем обращении заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает CNN.

По словам Пезешкиана, временный совет «сообщил вооруженным силам, что отныне не должно быть нападений на соседние страны или ударов ракетами, если только нас не захотят атаковать с территории этих стран».

«Я лично приношу извинения соседним странам, которые подверглись нападению со стороны Ирана. Мы не намерены нападать на соседние страны. Как я уже неоднократно говорил, они являются нашими братьями», — заявил президент Ирана.

При этом пока неясно, означает ли заявление Пезешкиана немедленное прекращение ударов. По данным Associated Press, оно прозвучало уже после новых атак утром в субботу по Бахрейну, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Пезешкиан, который после гибели аятоллы Али Хаменеи стал одним из трех членов временного руководящего совета, также допустил, что недавние атаки могли быть вызваны недопониманием внутри вооруженных сил. «Я считаю, что эту проблему необходимо решить дипломатическим путем, а не с помощью вооруженной борьбы и конфликтов с соседними странами», — сказал он.

Иранский президент также призвал страны Персидского залива не становиться «игрушкой в руках империализма» и предупредил их не нападать на иранскую территорию. Вместе с тем он также прокомментировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о «безоговорочной капитуляции» Ирана.

«Они унесут свою мечту в могилу о том, что мы без каких-либо условий капитулируем», — цитирует его местное агентство Mehr.

Ранее Трамп заявил, что не заключит с Ираном никакой промежуточной сделки, «кроме безоговорочной капитуляции».