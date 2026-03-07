EN
Шедшее в Санкт-Петербург судно захватили в Швеции

2 минуты чтения 13:57

Береговая охрана Швеции совместно с полицией задержала находящийся в санкционном списке Украины сухогруз Caffa, который следовал в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. Об этом сообщают местный телеканал SVT и газета Sweden Herald.

По данным местной полиции, корабль был перехвачен в Балтийском море у берегов Треллеборга на юге страны. В операции под названием «Svart Kaffe» («Черный кофе») были задействованы вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз. Отмечается, что контроль над судном был установлен около 15:50 по местному времени 6 марта.

«Абордаж в рамках операции под названием “Svart Kaffe” был проведен по плану в пятницу днем. Задачей полиции было обеспечить безопасность судна с помощью специально подготовленных операторов из национального оперативного подразделения», — говорится в пресс-релизе полиции.

Министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин сообщил, что судно находится в санкционном списке Украины. По данным украинских властей, оно было причастно к краже зерна из аннексированного Крыма. 

«Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрения, что у него отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский», — написал Болин на своей странице в Х.

По его словам, расследование должно установить, соответствует ли судно требованиям для нахождения в шведских водах. «Учитывая серьезную угрозу, исходящую от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — добавил Болин.

Пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм, в свою очередь, подчеркнул, что сухогруз действительно «обладает характеристиками, которые Швеция связываем с теневым флотом». «Позже мы сможем сказать, применимо ли это описание к данному случаю. Но на то, что такие суда ходят в шведских водах, мы не можем закрывать глаза», — подчеркнул он.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно отплыло из Касабланки (Марокко) 24 февраля и должно было прибыть в Санкт-Петербург 10 марта. Однако «в этом также есть неопределенность», утверждает Линдхольм.

«Операция все еще продолжается. Экипаж на борту сотрудничает с властями. Все прошло гладко и полностью в соответствии с нашим планом», — сказал Линдхольм. Мы проводим обыски, допросы, изучаем документацию и собираем информацию», — рассказал  Пресс-секретарь Береговой охраны.

При этом Линдхольм не уточнил, сколько времени займет расследование и что будет дальше с судном.

