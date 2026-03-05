Провалившийся в России Max заработал в десятках других стран

Российский мессенджер Мах, запуск которого провалился в России, заработал в 40 новых странах, сообщили РБК в пресс-службе сервиса. Так, возможность отправлять сообщения и совершать звонки через приложение получили жители Азии, Африки, стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Отмечается, что для регистрации в Мах пользователям необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и подтвердить его через код из SMS. Такая возможность доступна для пользователей с sim-картами операторов из Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Для того, чтобы начать общение с пользователями из других стран, необходимо добавить их номера в контакты. В пресс-службе сервиса назвали это действие важным требованием «для обеспечения безопасности». Кроме того, в Мах предупредили о доступности функций двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты», которые можно настроить в разделе «Безопасность».

Ранее проект «Теплица социальных технологий» сообщил, что Мах способен собирать «ненормально широкий спектр личных данных». По словам экспертов, приложение может записывать аудио и видео в фоновом режиме без ведома пользователя и захватывать экран смартфона.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

«Возможность Мах выполнять прослушку, пока ваш смартфон лежит на тумбочке, означает, что ваши разговоры на кухне и лай вашей собаки могут осесть на госсервере», — предупреждали в «Теплице».

Позднее эксперты из RKS Global протестировали приложение на системах iOS и Android и пришли к выводу, что в нем не стоит вести конфиденциальные переписки, так как существуют риски слежки за пользователями.

В декабре российская администрация президента оценила запуск национального мессенджера Max как «провальный».