Общество

СМИ: власти назвали запуск мессенджера Max «провальным»

2 минуты чтения 13:22

В российской администрации президента (АП) оценивают запуск национального мессенджера Max, «как провальный». Об этом изданию «Верстка» сообщил неназванный источник в АП.

По его словам, руководство ведомства не убедили формально позитивные отчеты и оно понимает, что реальные результаты не соответствуют представленным »прекрасным цифрам». 

«Цифрами мы отчитываться и сами умеем, у руководителей проекта они прекрасные. Но в реальности сделать мессенджер основным средством коммуникации даже среди госслужащих и бюджетников не получилось. За это кто-то будет отвечать», — заявил собеседник издания.

При этом он не стал уточнять, кого, по его мнению, могут назначить ответственным за провал, отметив, что проект курируют «слишком уважаемые люди». В свою очередь, «Верстка» пишет, что ключевыми руководителями проекта считаются старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов в холдинге VK Степан Ковальчук и глава холдинга Владимир Кириенко, чей отец Сергей Кириенко занимает пост первого замглавы АП.

По словам источника издания, ключевой проблемой при запуске Max стало нежелание россиян переносить в него неформальное общение. Другой собеседник журналистов, близкий к АП, добавил, что провальный запуск национального мессенджера не позволяет использовать его как инструмент для политической или аналитической работы — в том числе в рамках избирательных кампаний.

Он рассказал, что несмотря на формальный рост зарегистрированных пользователей, в Max по-прежнему нет среды живого общения, а россиянами он воспринимается как формализованный служебный инструмент, а не как платформа для общения и досуга. Сейчас запуск Max «больше напоминает провал RuTube, чем успешный стартап», резюмировал собеседник «Верстки».

Успешному запуску Max не помогли законодательные и иные усилия властей, направленные на повышение популярности национального мессенджера. Так, 5 декабря Max стал обязательным инструментом для авторизации на портале «Госуслуги», тогда как рассылку подтверждающих кодов по СМС отменили. 

16 декабря Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании коммуницировать с жильцами только через чаты в Max, а спустя два дня депутаты одобрили подтверждение с помощью госмессенджера возраста при покупке табака, алкоголя и энергетиков.

