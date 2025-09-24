EN
Интернет и мемы

Эксперты оценили риски использования мессенджера Мах

2 минуты чтения 20:03 | Обновлено: 20:04

Эксперты из RKS Global протестировали государственный мессенджер Mах на системах iOS и Android и пришли к выводу, что сейчас приложение не ведет слежку за пользователями и не пытается получить доступ к функционалу устройств, в частности, к камере, микрофону и геолокации.

Авторы исследования апеллируют к распространенной гипотезе о том, что мессенджер Мах может не только предоставлять информацию силовикам по их запросу, но и незаметно следить за пользователями в режиме реального времени. К примеру, ранее о технических средствах Мах для слежки рассказывал проект «Теплица социальных технологий». Там считают, что мессенджер способен собирать «ненормально широкий спектр личных данных».

В то же время эксперты RKS Global утверждают, что техническая возможность следить за людьми у Мах есть, но за двое суток они не зафиксировали попыток слежки со стороны приложения. Исследователи взяли смартфоны iPhone и Google Pixel, сбросили их до заводских настроек и обновили их операционные системы до последних версий, после чего установили на устройства Мах.

«Задачей было проверить когда и какие разрешения запрашиваются приложением MAX на телефоне пользователей, как приложение пользуется этими разрешениями, делает ли что-то без разрешения и как приложение связывается со своими серверами», — говорится в материале. 

Сначала авторы исследования разрешили приложению доступ ко всем запрашиваемым функциям и следили за его деятельностью, а через двое суток они отозвали эти разрешения и решили посмотреть, попросит ли Мах заново доступы к камере, микрофону, контактам, местоположению, звонкам, файлам, фотографиям и видео.

В результате выяснилось, что в первые двое суток у Мах была возможность собирать и передавать данные о пользователях, но мессенджер этого не делал, а после отзыва разрешений приложение не пыталось получить к доступ к функциям телефона с помощью новых запросов или несанкционированно.

В то же время эксперты подчеркнули, что Мах может вести себя по-разному у разных пользователей и что мессенджер может попытаться получить данные пользователей в будущем. Исследователи добавили, что в Мах не стоит вести конфиденциальные переписки и что нужно помнить о его потенциале к слежке.

