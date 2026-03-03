EN
Ставшая звездой интернета макака взвинтила продажи игрушек IKEA

2 минуты чтения 18:56

Ставший звездой соцсетей детеныш макаки Панч повысил спрос на плюшевых орангутангов из IKEA. Эти игрушки оказались в дефиците по всему миру, пишет CNN.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Игрушка стоимостью 19,99 доллара входит в коллекцию Djungelskog (джунгли). Во вторник, 3 марта, плюшевый орангутанг был в наличии только в пяти из 54 магазинов IKEA в США, убедились журналисты. Причем даже в этих пяти точках доступны были не более двух экземпляров в каждой.

В Японии плюшевый орангутанг был доступен только в одном из 12 магазинов сети, также о распроданных запасах этой игрушки сообщили большинство торговых точек в Великобритании. Объявления о перепродаже по завышенным ценам появились на eBay, говорится в материале CNN.

Причиной ажиотажа стала история Панча — семимесячного детеныша макаки из зоопарка японского города Итикава. Мать родила его в июле прошлого года и почти сразу оставила ребенка. Выкармливать малыша и ухаживать за ним пришлось сотрудникам зоопарка. Позже детеныша макаки подселили в вольер к другим обезьянам, которые поначалу не принимали его. Тогда работники подарили Панчу плюшевого орангутанга.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Видео, на которых Панч повсюду носит с собой игрушку и обнимает ее, стали вирусными. История завершилась хорошо — на более поздних кадрах видно, что детеныш макаки начал играть со своими сородичами и постепенно адаптироваться к группе.

«Игрушка давно входит в число самых востребованных на разных рынках, а история из Японии теперь дарит ей еще немного дополнительной любви», ― сказал The Washington Post коммерческий менеджер оператора IKEA Ingka Group Хавьер Киньонес.

«Нас глубоко тронуло, что наш плюшевый орангутан дарит Панчу объятия, ласку и чувство спокойствия», — добавила руководительница направления разработки детских товаров IKEA Карин Блинд Педерсен.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Зоопарк города Итикава также столкнулся с наплывом посетителей. По его данным, за выходные туда пришли около 9,6 тысячи человек, а общее число гостей в феврале достигло примерно 47 тысяч — это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

