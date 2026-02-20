Одинокий детеныш макаки нашел утешение в плюшевой игрушке и стал звездой соцсетей

Брошенный матерью шестимесячный самец макаки Панч, который живет в зоопарке японского города Итикава недалеко от Токио, нашел себе друга в виде плюшевой обезьяны из IKEA и стал звездой соцсетей. Об этом рассказывает Euronews.

Панч родился в июле 2025 года. Его мать отказалась от него, вероятно, из-за тяжелых родов во время жары. Первые несколько месяцев детеныш видел только сотрудников зоопарка, которые ухаживали за ним.

В январе Панча подселили в вольер к другим обезьянам, взаимодействие с которыми давалось ему тяжело. Как отметили журналисты, социализация макак может быть крайне жестокой, так как эти приматы живут в строгой иерархии. Обычно мать учит своих детенышей поведению в социуме, а у Панча не было никого, кто мог бы показать, как себя вести.

Попытки Панча подходить к более взрослым особям в поисках любви попали на видео, которые стали вирусными в соцсетях. Ролики показывают, как сородичи игнорируют, отгоняют или даже нападают на Панча.

Сотрудники зоопарка вскоре подарили макаке плюшевого орангутанга модели Djungelskog из IKEA. Игрушка понравилась Панчу, а видео с ним и его плюшевым другом еще больше завирусились.

Под такими роликами можно найти множество комментариев, в том числе: «Я бы усыновил Панча и любил его вечно» или «Три дня подряд плачу из-за Панча». На эту историю обратил внимание даже ведущий вечернего шоу Стивен Колбер.

«Djungelskog продается всего за 19,99 долларов, а нам всем сейчас не помешает немного утешения, поэтому я купил одну», — сказал Колбер и достал плюшевую игрушку, чем вызвал восторженную реакцию зрителей.

Из-а этого IKEA даже зафиксировала рост продаж плюшевых орангутангов, особенно в Японии, США и Южной Корее. В компании также использовали историю Панча в рекламе. На фото черная плюшевая обезьяна обнимает Djungelskog, а подпись гласит: «Иногда семья — это те, кого мы находим на своем пути».

Зоопарку также пришлось выпустить заявление: «Несмотря на то, что Панча ругают, его психика крайне устойчивая и он быстро приходит в себя. То, что он неоднократно сталкивается с холодным отношением и исключением из группы после попыток пообщаться с разными обезьянами, не повод для сочувствия».

Сейчас ситуация с Панчем начинает меняться. На последних кадрах видно, как он ухаживает за своим сверстником — ключевой признак социальной приемлемости — и играет с более молодыми обезьянами, близкими ему по возрасту.