Шутки над запретом использовать англицизмы завирусились в соцсетях

Россияне шутят в соцсетях над новым законом, который с 1 марта обязал бизнес делать вывески только на русском языке, обратило внимание издание «Говорит НеМосква».

Тренд, в котором пользователи переводят названия уже существующих в России брендов на русский язык и иронизируют над тем, как некоторые из них странно звучат, стал популярным еще в феврале. Россияне шутят, что кофейня Surfcoffe после «русификации» будет называться «Доска для катания на волнах кофе», бар Underdog станет «Под собакой», а сеть лабораторий Invitro — «Встекле».

Россияне также пошутили о том, как могут измениться меню в кофейнях: «эспрессо» станет «крепким кофе», «американо» — «крепким кофе, разбавленным водой», «капучино» — «крепким кофе, разбавленным молоком», «латте» — «некрепким кофе, разбавленным молоком» и так далее.

Шутки также коснулись популярных направлений в фитнесе. Так, по мнению одной из пользовательниц, «bodysculpt» можно перевести как «ваяние телес», «soft stretch» — как «вытяжение смиренное», а «stick mobility» — как «разработку суставов с посохом».

В последнее время набирает популярность новый тренд, в котором россияне представляют, как отправятся в колонию за слово «окей» вместо «хорошо» или слово «сорри» вместо «прости». В одном из видео пользователи представили, что за современный офисный сленг в таком случае можно получить пожизненный срок.

Новые нормы, согласно которым информация на вывесках, указателях и табличках должна быть на русском языке, вступил в силу 1 марта. Согласно этому закону, дублировать эту информацию можно только на языки народов России. Также русскоязычные названия должны быть у всех строящихся жилых комплексов.

