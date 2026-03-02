EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Шутки над запретом использовать англицизмы завирусились в соцсетях

2 минуты чтения 16:05

Россияне шутят в соцсетях над новым законом, который с 1 марта обязал бизнес делать вывески только на русском языке, обратило внимание издание «Говорит НеМосква».

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Тренд, в котором пользователи переводят названия уже существующих в России брендов на русский язык и иронизируют над тем, как некоторые из них странно звучат, стал популярным еще в феврале. Россияне шутят, что кофейня Surfcoffe после «русификации» будет называться «Доска для катания на волнах кофе», бар Underdog станет «Под собакой», а сеть лабораторий Invitro — «Встекле».

Россияне также пошутили о том, как могут измениться меню в кофейнях: «эспрессо» станет «крепким кофе», «американо» — «крепким кофе, разбавленным водой», «капучино» — «крепким кофе, разбавленным молоком», «латте» — «некрепким кофе, разбавленным молоком» и так далее.

Шутки также коснулись популярных направлений в фитнесе. Так, по мнению одной из пользовательниц, «bodysculpt» можно перевести как «ваяние телес», «soft stretch» — как «вытяжение смиренное», а «stick mobility» — как «разработку суставов с посохом».

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

В последнее время набирает популярность новый тренд, в котором россияне представляют, как отправятся в колонию за слово «окей» вместо «хорошо» или слово «сорри» вместо «прости». В одном из видео пользователи представили, что за современный офисный сленг в таком случае можно получить пожизненный срок.

Новые нормы, согласно которым информация на вывесках, указателях и табличках должна быть на русском языке, вступил в силу 1 марта. Согласно этому закону, дублировать эту информацию можно только на языки народов России. Также русскоязычные названия должны быть у всех строящихся жилых комплексов.

Как стало известно ранее, в соцсетях распространяются видео с пустующими торговыми центрами в разных регионах России. Пользователи показывают закрытые магазины и огромное количество свободных помещений под аренду, называя это наглядным последствием налоговой реформы и падения покупательской способности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам