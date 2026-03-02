Финляндия перестанет пускать россиян без биометрических паспортов

Финляндия с 1 июня перестанет принимать российские загранпаспорта старого образца, говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

Там отмечается, что исключения предусмотрены, в частности, для россиян до 18 лет. Так же без биометрических паспортов в страну смогут попасть те, у кого до 1 июня был финский вид на жительство.

«Таким образом, по-прежнему будет возможно подать заявление на продление вида на жительство, выданного Финляндией, с небиометрическим паспортом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, исключения предусмотрены в случае, если есть «особые причины». В таких ситуациях российский загранпаспорт старого образца могут принять «на основании индивидуального рассмотрения».

Власти страны предусмотрели переходный период, который будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В это время у россиян будут принимать паспорта без биометрических данных, если в них есть выданная до начала лета виза Финляндии, а также другой страны Шенгенского соглашения или Евросоюза.

«Цель этого решения — обеспечить максимальную надежность проездных документов, утвержденных Финляндией. Переходный период и вышеупомянутые исключения призваны облегчить людям подготовку к переменам и, например, сохранить семейную жизнь», — добавили в МИД страны.

Финляндия перешла на биометрические паспорта в 2006 году. Россия тогда же начала выдавать как биометрические паспорта, так и документы старого образца, действующие пять лет.

В 2024 году глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии Леена Ритола сказала, что страна еще не планирует ограничивать въезд россиянам без паспортов с биометрическими данными. При этом она не исключила, что Финляндия примет такое решение в будущем.

Финляндия — не первая страна, которая закрыла въезд гражданам России с паспортами старого образца. Ранее такие решения приняли Германия, Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия и Польша.