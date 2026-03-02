EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Финляндия перестанет пускать россиян без биометрических паспортов

2 минуты чтения 19:08

Финляндия с 1 июня перестанет принимать российские загранпаспорта старого образца, говорится на сайте Министерства иностранных дел страны.

Там отмечается, что исключения предусмотрены, в частности, для россиян до 18 лет. Так же без биометрических паспортов в страну смогут попасть те, у кого до 1 июня был финский вид на жительство.

«Таким образом, по-прежнему будет возможно подать заявление на продление вида на жительство, выданного Финляндией, с небиометрическим паспортом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Кроме того, исключения предусмотрены в случае, если есть «особые причины». В таких ситуациях российский загранпаспорт старого образца могут принять «на основании индивидуального рассмотрения».

Власти страны предусмотрели переходный период, который будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В это время у россиян будут принимать паспорта без биометрических данных, если в них есть выданная до начала лета виза Финляндии, а также другой страны Шенгенского соглашения или Евросоюза.

«Цель этого решения — обеспечить максимальную надежность проездных документов, утвержденных Финляндией. Переходный период и вышеупомянутые исключения призваны облегчить людям подготовку к переменам и, например, сохранить семейную жизнь», — добавили в МИД страны.

Финляндия перешла на биометрические паспорта в 2006 году. Россия тогда же начала выдавать как биометрические паспорта, так и документы старого образца, действующие пять лет.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

В 2024 году глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД Финляндии Леена Ритола сказала, что страна еще не планирует ограничивать въезд россиянам без паспортов с биометрическими данными. При этом она не исключила, что Финляндия примет такое решение в будущем.
Финляндия — не первая страна, которая закрыла въезд гражданам России с паспортами старого образца. Ранее такие решения приняли Германия, Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия и Польша.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам