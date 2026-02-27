EN
СМИ: Z-блогеры пожаловались на «зачистку» военкоров

2 минуты чтения 16:47

Пропагандистов Кирилла Федорова и Рамзая (настоящее имя — Влад Шурыгин) убрали из эфиров «Соловьев Live». На это обратили внимание Z-каналы «Романов Лайт» и «Два майора».

По информации «Романов Лайт», пропагандист Владимир Соловьев в одном из своих эфиров заявил, что Федоров не бывает на фронте. При этом, как отмечается, в момент этого заявления Федоров физически находился на передовой.

«Также пропали эфиры Рамзая (Влада Шурыгина), который также не боялся поднимать острые темы. Очевидно, идет новая волна зачистки медиаполя», — говорится в сообщении «Романов Лайт».

Об исчезновении Федорова из эфиров «Соловьев Live» рассказал и другой Z-канал под названием «Два майора». 

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

«Пока блогер с неуставной прической Кирилл Федоров лазил в районе фронта и передавал наши шевроны, было принято решение прекратить его эфиры на известном интернет-канале “Соловьев Live”, позиционирующем себя ранее как площадка для самых разных мнений для разных ведущих. <…> Видимо, палитра плюрализма патриотических взглядов несколько сужается, если смотреть на ситуацию в целом, речь не только про эпизод с Федоровым», — пишет «Два майора».

Z-блогер Роман Алехин, который ранее получил статус «иноагента», предположил, что Федоров тоже может оказаться в реестре Минюста.  

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

«Судя по тому, что происходит вокруг Кирилла Федорова, он может быть следующим в реестре. И опять это будет просто и безнаказанно, потому что они вместе, а в других сообществах легко сливают своих», — утверждает Алехин.

О возможном включении Федорова и Рамзая в реестр Минюста также пишет телеграм-канал, признанный «иноагентом», «Незыгарь». По его информации, запуск этой процедуры является «сигналом о необходимости снизить градус критики в адрес военного руководства».  

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

«Незыгарь» отмечает, что Федоров и Рамзай получили известность благодаря интервью с участниками войны в Украине на стороне России. В своих материалах они, как отмечается, поднимали темы нехватки оборудования, проблем со снабжением и спорных тактических решений. Оба также выступали против ограничений работы Telegram, сообщает «Незыгарь».

«Роль Владимира Соловьева в этой истории, по оценке источников, вторична. Они считают, что телеведущий скорее улавливает общую линию, формирующуюся в администрации президента, и публично ее артикулирует, поддерживая образ жесткого и влиятельного медиаперсонажа», — говорится в телеграм-канале. 

Astra пишет, что ранее Федоров в эфире «Радио России» поддержал мессенджер и обвинил чиновников в подрыве обороноспособности России. Кроме того, он отрицал версию о сотрудничестве основателя Telegram Павла Дурова с западными спецслужбами. Позже, как пишет Astra, запись эфира была удалена с сайта и платформ ВГТРК, а сам Федоров убрал видео из своих каналов. 

В ответ Соловьев раскритиковал своего бывшего сотрудника за «безответственные высказывания» и задался вопросом, «на кого тот работает». Он также добавил, что сожалеет о его работе в своем холдинге, сообщает Astra.

