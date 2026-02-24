EN
Дуров прокомментировал заведенное против него уголовное дело в России

2 минуты чтения 18:13 | Обновлено: 18:38

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о том, что российские власти подозревают его в содействии террористической деятельности. О соответствующем уголовном деле против Дурова сообщили «Российская газета» и «Комсомольская правда», опираясь на материалы ФСБ.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Утром 24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали материал, в котором говорится, что «Россия долго терпела» провокации из-за рубежа, а самого Дурова называют «борцом за свободу» с двойными стандартами. В частности, издание критикует экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и Фонд борьбы с коррупцией. Авторы статьи, написанной со ссылкой на данные ФСБ, называют их защитниками свободного интернета, «сбежавшими в Европу».

Оба издания обвиняют Дурова в игнорировании запросов российских властей и отказа от диалога с ними. Самого предпринимателя СМИ обвинили в злоупотреблении лозунгами о свободе слова, а действия российских властей по блокировке мессенджера назвали попыткой России защитить права своих граждан.

Пресс-служба Telegram ответила на обвинения в том, что мессенджер якобы предоставляет иностранным спецслужбам доступ к перепискам своих пользователей: «Утверждение российского правительства о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка».

В администрация Telegram распространение подобных обвинений связали с попыткой российских властей оправдать ограничения мессенджера. Ранее Дуров объяснил, что принудительный перевод россиян в «национальный мессенджер» Max не увенчается успехом, так как именно конкуренция является движущей силой инноваций, а не «назначения чиновниками».

