СМИ: власти заподозрили Дурова в содействии терроризму

Российские власти ведут расследование в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст. 205.1 УК). Об этом пишут «Российская газета» и «Комсомольская правда».

Обе статьи имеют приписку «по материалам ФСБ России», большая их часть посвящена цитированию официальной позиции властей по блокировке Telegram. Издания, сославшись на собственную интерпретацию слов Дурова, обвиняют его в поддержке идеи смены политического режима в России.

Так, «Комсомольская правда» приводит цитату из заявления Дурова об ограничении работы Telegram в России. В нем предприниматель обвинил российские власти в попытке принудить россиян к переходу в подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Вероятно, Дуров писал о госмесседжере Max.

Далее Дуров привел пример Ирана, где власти также попытались заблокировать Telegram, но жители этой страны все равно продолжили пользоваться мессенджером. «Не хочет ли он намекнуть, что его платформа готова стать тараном для новой «цветной революции» у нас? Эти слова не просто обида коммерсанта, это прямая угроза общественно-политической стабильности», — пишет об этих словах «Российская газета».

Аналогичный вывод делает «Комсомольская правда». Сам Дуров этого не писал, контекст его сообщения не связан со сменой режима в России — текст посвящен отстаиванию права на свободу общения в интернете и не касается вопросов революции в какой-либо стране.

Оба издания обвиняют Дурова в игнорировании запросов российских властей и отказа от диалога с ними. Самого предпринимателя СМИ обвинили в злоупотреблении лозунгами о свободе слова, а действия России по блокировке мессенджера назвали попыткой России защитить права своих граждан.