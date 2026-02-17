Пропагандисты осудили блокировку Telegram в России

Российские пропагандисты выступили с резкой критикой блокировки Telegram в стране, обратило внимание агентство Bloomberg.

Ограничение работы мессенджера вызвало неодобрение со стороны неожиданных фигур: пропагандистов, российских военных, которые используют этот сервис для связи на фронте, блогеров, поддерживающих войну, и региональных чиновников.

Так, пропагандист Владимир Соловьев 15 февраля, во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что уже заметил падение рейтингов своих программ после блокировки Telegram.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина тоже выступила против ограничений на работу мессенджера на территории России. Она сослалась на свой пост от 14 июня 2025 года, отметив, что ее позиция не изменилась. «Терять столь необходимый инструмент для продвижения смыслов и пророссийской позиции было бы просто ошибкой», — говорилось в той публикации.

Решение о блокировке Telegram влияет и на ситуацию на передовой, о чем высказались многие Z-каналы, в частности, «Архангел спецназа». Российский военный, поговоривший с Bloomberg на условиях анонимности, сказал, что альтернатив мессенджеру для связи на фронте пока нет, и добавил, что российские власти не знают, как обстоят дела на местах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что ограничение работы Telegram в России может повлиять на передачу важной оперативной информации жителям региона.

В свою очередь, Кремль публично поддержал действия Роскомнадзора в отношении мессенджера. Официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков выразил «сожаление» из-за блокировки, но отметил, что «есть закон, который нужно выполнять».

10 февраля представитель Роскомнадзора в беседе с РБК подтвердил ограничение работы Telegram. Он пояснил, что регулятор принял меры, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позже в тот же день источники «Верстки», близкие к Кремлю, сообщили, что полная блокировка Telegram не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму.