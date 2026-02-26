EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Альфа и зумеры устали от супергероев в кино

2 минуты чтения 15:06

Зумеры и представители поколения Альфа устали от супергероев в кино, говорится в новом исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Молодые зрители сейчас предпочитают видеть на экранах заботливых отцов и любящих наставников. Об этом пишет Deadline.

Американские исследователи провели опрос среди 1500 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет по всей территории США. В ходе опроса пять из шести респондентов заявили, что хотят видеть на экранах «отцов, наслаждающихся родительством» или «отцов, проявляющих любовь к детям».

«Молодые люди не просто просят показать им лучших отцов и наставников. Они просят переосмыслить то, как мужчины проявляют себя в жизни других. Будь то отец, наставник, тренер или учитель — сообщение от аудитории было одинаковым», — отмечают авторы исследования.

Таким образом отчет отверг устоявшуюся идею создателей киноиндустрии о том, что молодая мужская аудитория предпочитает видеть на экранах независимых и сильных героев-мужчин. Отсюда и появился избыток фильмов о супергероях, в которых одинокий воин или группа таких персонажей спасает весь мир, отмечают исследователи.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

В качестве примера авторы привели персонажа доктора Майкла «Робби» Робинавича из сериала «Больница Питт» в исполнении Ноя Уайли. Доктор Робби — несовершенный, но глубоко человечный наставник для стажеров отделения неотложной помощи, и именно такие образы, по мнению молодежи, ценнее любых суперспособностей.

«На протяжении десятилетий медиа опирались на образ “стоического добытчика” или “отстраненного героя” как стандартный тип взрослого мужчины. Наши данные показывают, что, изображая мужчин преимущественно в позициях власти или физической силы, мы игнорируем роли, которые ценят молодые люди — роли, определяемые эмпатией, терпением и эмоциональной доступностью», — подчеркнули авторы исследования.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Ранее Bloomberg писал, что дети поколения Альфа предпочитают смартфонам развлечения в формате оффлайн. Эту тенденцию автор колонки Макс Чафкин

подтвердил растущим спросом на печатные экземпляры детских книг, рекордные кассовые сборы мультфильмов в кинотеатрах и возвращение в моду компакт-дисков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву