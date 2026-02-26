Альфа и зумеры устали от супергероев в кино

Зумеры и представители поколения Альфа устали от супергероев в кино, говорится в новом исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Молодые зрители сейчас предпочитают видеть на экранах заботливых отцов и любящих наставников. Об этом пишет Deadline.

Американские исследователи провели опрос среди 1500 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет по всей территории США. В ходе опроса пять из шести респондентов заявили, что хотят видеть на экранах «отцов, наслаждающихся родительством» или «отцов, проявляющих любовь к детям».

«Молодые люди не просто просят показать им лучших отцов и наставников. Они просят переосмыслить то, как мужчины проявляют себя в жизни других. Будь то отец, наставник, тренер или учитель — сообщение от аудитории было одинаковым», — отмечают авторы исследования.

Таким образом отчет отверг устоявшуюся идею создателей киноиндустрии о том, что молодая мужская аудитория предпочитает видеть на экранах независимых и сильных героев-мужчин. Отсюда и появился избыток фильмов о супергероях, в которых одинокий воин или группа таких персонажей спасает весь мир, отмечают исследователи.

В качестве примера авторы привели персонажа доктора Майкла «Робби» Робинавича из сериала «Больница Питт» в исполнении Ноя Уайли. Доктор Робби — несовершенный, но глубоко человечный наставник для стажеров отделения неотложной помощи, и именно такие образы, по мнению молодежи, ценнее любых суперспособностей.

«На протяжении десятилетий медиа опирались на образ “стоического добытчика” или “отстраненного героя” как стандартный тип взрослого мужчины. Наши данные показывают, что, изображая мужчин преимущественно в позициях власти или физической силы, мы игнорируем роли, которые ценят молодые люди — роли, определяемые эмпатией, терпением и эмоциональной доступностью», — подчеркнули авторы исследования.

Ранее Bloomberg писал, что дети поколения Альфа предпочитают смартфонам развлечения в формате оффлайн. Эту тенденцию автор колонки Макс Чафкин

подтвердил растущим спросом на печатные экземпляры детских книг, рекордные кассовые сборы мультфильмов в кинотеатрах и возвращение в моду компакт-дисков.